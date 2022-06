Peugeot mostra alcune immagini della nuova 408: il 22 giugno la presentazione ufficiale

Anche Peugeot è pronta ad inserirsi nel mercato dei SUV sportivi con la 408, un modello totalmente inedito che verrà presentato in forma ufficiale il prossimo 22 giugno. Per ingannare l’attesa il marchio del leone ha svelato però un paio di immagini della 408 che ci permettono di spiare i primi dettagli del mezzo.

L’auto è avvolta in un wrap quasi cromato e la composizione dell’immagine, assieme al punto di vista proposto, non permettono di apprezzare appieno il look che avrà il nuovo modello Peugeot, ma stando alle parole del produttore, bisogna aspettarsi un veicolo con linee da fastback ma con un corpo vettura rialzato e cerchioni di generose dimensioni, sulla falsa riga di quanto proposto da Lotus con il SUV Eletre, oppure da Ferrari con l'imminente Purosangue.

L’auto si baserà però sul pianale dell’attuale 308, quindi le dimensioni dovrebbero essere più contenute e sfoggerà gli ormai iconici stilemi del marchio francese, specialmente in termini di gruppi ottici e firme luminose.

Peugeot è quindi pronta per il lancio ma ci tiene a precisare che la nuova 408 ha già svolto più di un milione di km chilometri di test, svolti in diverse condizioni, spesso particolarmente gravose rispetto ad un utilizzo standard, così da assicurarsi una qualità da riferimento sui modelli che andranno in produzione, che arriveranno in Europa e in Cina.

In termini motoristici infine, le bocche sono ancora cucite, ma il titolo delle immagini pubblicate da Peugeot portano la scritta PHEV, quindi è plausibile che possa esserci un powertrain plug-in hybrid identico a quello già presente sull’attuale 308.