Peugeot lancia uno scooter elettrico a Parigi: tutte le novità dal Salone 2022

Peugeot è sicuramente uno dei grandi protagonisti del Salone dell'Auto di Parigi 2022, attualmente in corso nella capitale francese. Il brand del resto gioca in casa e non si è lasciata scappare l'occasione di presentare e mostrare alcune delle sue novità 2023 - fra cui spicca anche uno scooter elettrico.

La star del padiglione del leone è stata sicuramente la nuova Peugeot 408 (ufficiale la nuova Peugeot 408), esposta all'interno di una "sfera", una struttura alta più di 6 metri, trasparente e girevole che permette di ammirare la vettura sotto ogni angolazione. Ricordiamo che nuova 408 sarà proposta in due motorizzazioni Plug-in Hybrid da 180 CV e 225 CV, con Peugeot che guarda così sempre più all'elettrificazione.

Il brand francese diventerà 100% elettrico già dal 2030, ben prima del 2035. Nel 2023, a tal proposito, 3008 e 5008 avranno una nuova motorizzazione ibrida da 136 CV capace di ridurre i consumi del 15%, inoltre arriverà Peugeot e-308 5 Porte e Station Wagon. L'elettrica più venduta di Francia invece, la Peugeot e-208, avrà una nuova versione con più autonomia. Nuova Peugeot e-208 vanterà un motore da 115 kW/156 CV, ovvero il 15% di potenza in più rispetto al passato, con un'autonomia che potrà superare i 400 km - grazie a un consumo medio di appena 12,0 kWh/100 km.

Presente allo stand Peugeot di Parigi 2022 anche la Peugeot 9X8 HYBRID HYPERCAR, che nel 2023 parteciperà alla 100esima edizione della 24 Ore di Le Mans. La hypercar francese si è mostrata accanto alla Peugeot 508 PSE, presente anche in versione SW. Creata dalla stessa equipe della 9X8, questa vettura è spinta da un sistema ibrido da 360 CV complessivi.

Peugeot si è dimostrata attivissima anche sul fronte dell'idrogeno, non a caso ha presentato il nuovo e-EXPERT HYDROGEN a celle di combustibile, veicolo commerciale con 400 km di autonomia, 100 kW/136 CV di potenza, 260 Nm di coppia massima, 1.000 kg di carico utile.

Infine una bella novità nel mondo delle due ruote: Peugeot e-Streetzone è il nuovo scooter elettrico del marchio, disponibile con una o con due batterie rimovibili e capace di offrire fino a 112 km di autonomia in modalità ECO.