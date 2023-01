Peugeot Inception, il Leone sfoggia gli artigli a Las Vegas: il concept è favoloso

Peugeot ha approfittato dello scenario internazionale del CES 2023 di Las Vegas, il Consumer Electronic Show 2023, per presentare il suo ultimo concept. Stiamo parlando precisamente della Inception, un'auto che sembra giunta direttamente dal futuro.

La nuova auto del Leone ha un design estremamente aerodinamico, lunga 5 metri e alta solamente 1,35, che anticipa lo stile dei prossimi modelli di casa Peugeot a partire dal 2025, rigorosamente elettrici. Obiettivo della storica casa di automobili francese è divenire leader del settore elettrico a partire dal 2030, iniziando proprio con la Inception, auto che verrà costruita sulla piattaforma più grande del gruppo Stellantis, che al CES ha ufficializzato l'ingresso nel settore aerotaxi. Stiamo parlando precisamente della STLA Large, che darà vita nei prossimi anni a una buona fetta di auto green che circoleranno sulle strade del Vecchio Continente.

A colpire del nuovo concept di Peugeot è senza dubbio la linea, sinuosa ma nel contempo squadrata, con dei vistosi fari rigorosamente a LED nella zona posteriore e al contempo in quella anteriore, quasi come fossero dei segni di artigli lasciati proprio da un leone. Ma come il CES 2023 ci sta insegnando, vedi la stupefacente i Vision Dee di Bmw che cambia 32 colori, è la tecnologia a farla da padrona e anche l'Inception sembra farne ottimo uso. L'auto è infatti dotata di vetri NARIMA con una superficie totale di 7,25 metri quadri, sottoposti a un trattamento a base di ossidi metallici così come avviene con le visiere dei caschi degli astronauti della NASA. Così facendo i vetri riescono ad assorbire meglio il calore e i raggi ultravioletti, permettendo di non riscaldare l'interno dell'abitacolo e al contempo regalando una particolare tonalità allo stesso.

La carrozzeria è invece composta da pigmenti metallici e “cambia colore” a seconda dell'ambiente esterno. Sulla fiancata troviamo poi uno schermo chiamato Tech Bar che mostra dei messaggi all'esterno quando i passeggeri si avvicinano all'auto, che evidenzia anche il livello delle batterie. Stupefacente anche l'interno, dove spicca l'Hypersquare, un volante futuristico a forma rettangolare che Peugeot vuole montare sui modelli di serie entro il 2030. Grazie al dispositivo, basterà fare tap sulle varie schermate mostrate dal volante per cambiare la temperatura del climatizzatore, ascoltare la musica ma anche regolare la frenata rigenerativa e via discorrendo. Inoltre si tratta di un sistema teer-by-wire senza alcun elemento meccanico per impartire i comandi alle ruote.

Ovviamente l'Inception si propone come auto a guida autonoma di livello 4, di conseguenza non servono le mani sul volante e durante questa modalità l'Hypersquare si ritrae scomparendo nella plancia. Rilevanti anche i sedili Comfort Fit adattabili alla fisionomia del passeggero, ma anche l'impianto audio con due subwoofer e diverse sound bar, oltre a un amplificatore. Infine il propulsore elettrico, a cominciare da una batteria da 100 kWh e 800 V con un'autonomia da ben 800 chilometri e la possibilità di ricaricare 30 km in un solo minuto con la ricarica a induzione. I due motori, invece, erogano 680 cavalli e permettono un'accelerazione da 0 a 100 in soli 3 secondi.