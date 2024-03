Peugeot, il futuristico volante Hypersquare entrerà in produzione nel 2026

Il lancio del nuovo volante, chiamato "Hypersquare" di Peugeot, sta procedendo verso la fase di produzione, la quale è prevista per il 2026. Secondo una serie di ricerche di mercato del marchio francese, i consumatori sarebbero entusiasti nel vedere questo cambiamento radicale nel design e nella tecnologia degli interni delle auto.

L'Hypersquare è un dispositivo di forma rettangolare, presentato per la prima volta da Peugeot sulla concept car Inception nel 2023, come evoluzione del concetto i-Cockpit introdotto una decade fa. L'integrazione del sistema Hypersquare coinciderà con l'implementazione della tecnologia steer-by-wire. La CEO di Peugeot, Linda Jackson, ha confermato che questa nuova tecnologia sarà introdotta nel 2026, in linea con il piano di sostituzione dei modelli Peugeot del segmento B, ovvero la 208 e la 2008.

Peugeot starebbe anche sviluppando un nuovo SUV del segmento B, presumibilmente chiamato 1008, che si unirà alla famiglia già composta da 3008 e 5008. Basato sulla piattaforma eCMP2 condivisa con Fiat 600e e Jeep Avenger, dovrebbe avere dimensioni simili (circa 4,2 metri) e offrire opzioni di motorizzazione elettrica e ibrida.

Tornando all'Hypersquare, Jackson ha dichiarato: "La nostra prossima iniziativa sarà l'Hypersquare. Rivoluzioneremo il controllo dello sterzo, passando da un tradizionale volante rotondo a un'interfaccia più tecnologica, ispirata al mondo dei videogiochi." La tecnologia Hypersquare è stata testata su veicoli di prova e su una varietà di clienti provenienti da diverse regioni europee.

L'adozione di questo nuovo sistema consentirà una migliore ottimizzazione dello spazio all'interno dell'abitacolo, una caratteristica che ha sorpreso positivamente i potenziali acquirenti durante i test. L'Hypersquare sarà infatti integrato con lo schermo di infotainment curvo panoramico di Peugeot, un display da 21 pollici situato sulla parte superiore del cruscotto. I pulsanti di scelta rapida e i Toggle personalizzabili continueranno a essere parte integrante dei futuri interni dei veicoli Peugeot.

Jackson ha sottolineato l'importanza che Peugeot attribuisce al miglioramento degli interni, poiché i dati aziendali indicano che questo è uno dei principali fattori considerati dai clienti nell'acquisto di un veicolo. "In un contesto in cui trascorriamo sempre più tempo nelle nostre auto", ha dichiarato Jackson, "la qualità degli interni diventa cruciale. Oltre all'estetica, la funzionalità e l'ergonomia giocano un ruolo fondamentale. È per questo che per noi l'interno diventa sempre più rilevante rispetto all'esterno."