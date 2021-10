Peugeot e-Days: in sconto e-208, 308 Hybrid e 3008 Hybrid con 1 anno di ricariche gratis

È probabilmente arrivato il migliore momento per acquistare una Peugeot elettrificata: sono infatti iniziati gli e-Days del marchio del leone. Andiamo a scoprire le offerte in dettaglio, da abbinare all'Ecobonus Statale appena rifinanziato.

Acquistando una nuova Peugeot elettrificata entro l'1 novembre, avete dunque pochissimi giorni per decidere, ricevete in omaggio una Wallbox per la ricarica casalinga e 1 anno di ricariche pubbliche. Scegliendo nuova 308 Hybrid (per saperne di più: ufficiale la nuova Peugeot 308 Hybrid), Peugeot vi porta anche alle ATP Finals di Torino.

Quattro sono i passaggi da seguire per sfruttare gli e-Days, inizialmente bisogna configurare il proprio modello di preferenza sul sito dedicato Peugeot, beneficiando di Ecoincentivi e offerte e-Days. Successivamente bisogna scegliere la concessionaria di fiducia e pagare l'anticipo, niente paura però: se cambiate idea potete annullare tutto senza problemi. In terza battuta ricevete la conferma dell'ordine e potete così concludere l'acquisto in concessionaria. L'ultimo passaggio della filiera è ovviamente ritirare l'auto presso la concessionaria scelta, e se non si è soddisfatti vi sono 14 giorni di tempo per restituire la vettura.

Ora vediamo qualche esempio: nuova Peugeot e-208 si può avere da 23.650 euro oppure a 199 euro al mese, nuova Peugeot 308 Hybrid da 35.250 euro o da 299 euro al mese, nuovo Peugeot e-2008 parte da 29.350 euro o 249 euro al mese, oppure potete passare direttamente a nuovo Peugeot 3008 Hybrid da 37.500 euro o 299 euro al mese. Infine potete scegliere anche nuova Peugeot 508 SW Hybrid da 41.150 euro o 399 euro al mese.