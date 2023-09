Il nuovo Peugeot E-5008 beccato in strada: le foto del prototipo

Dopo il reveal ufficiale del nuovo Peugeot E-3008 alcune foto spia forniscono uno sguardo del prossimo E-5008. Questo nuovo Suv dovrebbe debuttare l'anno prossimo, con il lancio ufficiale avvenga entro il 2025.

L'aspetto generale del SUV sembra essere caratterizzato da linee squadrate, con spigoli vivi sugli angoli anteriori. Gli sviluppatori hanno utilizzato un pannello di occultamento sul retro per nascondere la forma reale della parte posteriore del veicolo. Non sono inoltre visibili tubi di scarico.

Al momento, non sono trapelate immagini dell'interno né del 5008 né dell'E-5008. Tuttavia, si è riportato che entrambi i modelli potrebbero offrire un'opzione con una terza fila di sedili. Le ultime Peugeot, come la E-3008, sono dotate di un ampio schermo sulla parte superiore del cruscotto e presentano molte caratteristiche stilistiche angolari.

Peugeot ha annunciato in precedenza alcuni dettagli sui suoi futuri veicoli elettrificati. Per il 5008, è previsto un motore a combustione con sistema ibrido leggero. L'azienda sta anche sviluppando un motore elettrico da 156 CV per i futuri modelli E-308 ed E-308 SW, con un'autonomia stimata di 400km.

Seppure Peugeot abbia dichiarato che i SUV sono pessimi per l'elettrificazione causa aerodinamicità scarsa, l'intera gamma di veicoli elettrici della casa francese sarà completa entro il 2025. Peugeot inoltre prevede di vendere esclusivamente veicoli elettrici in Europa entro il 2030.