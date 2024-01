Peugeot e-308 elettrica 2025: ecco come potrebbe essere. Prestazioni in crescita?

A quanto pare, per la berlina e Station Wagon francese Peugeot e-308 la competizione sul mercato è dura, molto dura. Confrontando le qualità di questo modello, e il suo prezzo, con quelle delle sue concorrenti, si capisce bene come la 308 elettrica possa avere qualche problemino sul mercato. Ma questo scenario potrebbe presto cambiare.

A rivelarlo è il magazine motoristico online Auto Week, che ha reso noti alcuni rumor riguardo a una nuova generazione di questo modello in arrivo nel 2025. A cambiare, dunque, sarebbe tutto (o quasi). Partendo dall'estetica ipotizzata nei render pubblicati dalla testata francofona, con un nuovo design per il frontale, e arrivando fino alle motorizzazioni e, di conseguenza, alle prestazioni. A cambiare sarà anche il prezzo, ma su questo tema ancora si sa ben poco.

Prima di parlare dei vari cambiamenti futuri dell'auto, Auto Week ha paragonato la e-308 alle concorrenti elettriche attualmente presenti sul mercato. Prima su tutte la Renault Mégane da 220 CV e 470 km di autonomia, poi la Volkswagen ID.3 da 204 CV e 427 km di autonomia (per la Volkswagen ID.3 è pronta la versione GTX 'gemella' della Golf GTI). Ebbene, in confronto a queste due vetture la e-308, con 156 CV e poco più di 400 km di autonomia, secondo il magazine francese non avrebbe possibilità. Ma il confronto è anche con un terzo modello, ovvero la berlina anglo-cinese MG4, questa caratterizzata dal suo "basso" prezzo (39.490 euro, in confronto ai 43.900 di partenza del modello francese), da 245 CV di potenza e 520 km di autonomia.

Per Peugeot e-308, dunque, tutto potrebbe cambiare a partire dal 2025. Infatti in Stellantis, che ha 9 auto a leasing sociale in Francia, è attesa una rivoluzione per quanto riguarda l'intera gamma delle vetture elettriche, a partire dalla DS 4, poi a seguire anche Opel Astra Electric e, per l'appunto, Peugeot e-308. Dunque, secondo quanto rivelato da Auto Week, sono attese batterie 73 kWh di capacità con l'obiettivo di superare la soglia dei 500 km di autonomia, oltre a un restyling significativo che dovrebbe comprendere sia la versione berlina a cinque porte della 308 elettrica, sia quella station wagon.