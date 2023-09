Ecco il nuovo Peugeot E-3008: il SUV dai grandi numeri si rivoluziona

Come vi avevamo anticipato, Peugeot ha ufficialmente svelato al pubblico il nuovo E-3008. Con 150.000 unità vendute solo in Italia, 3008 rappresenta uno dei veicoli di maggior successo della casa francese. Questa nuova versione propone uno stile rinnovato e una nuova piattaforma.

Il nuovo design dinamico, con linee da Suv fastback, garantisce un ottimo coefficiente aerodinamico di 0.28 (ecco quale sarà l'auto cittadina più aerodinamica), il frontale high-tech presenta una calandra senza cornice e include dei proiettori ultrasottili a LED (il modello GT monterà la tecnologia Pixel Led. La silhouette del veicolo è stata modernizzata attraverso lo spoiler "galleggiante".

Sono stati implementati dettagli di design come guarnizioni nascoste, riduzione degli inserti cromati e cerchi ruota innovativi; le finiture esterne sofisticate vedono una eliminazione delle parti cromate. L'abitacolo si rinnova completamente con il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit da 21 pollici e illuminazione ambientale personalizzabile.

I nuovi sedili anteriori ora possono essere riscaldati e ventilati, sarà anche presente una nuova opzione di imbottitura laterale adattativa. Gli interni comprendono una concezione di spazio totalmente ripensata, con uno spazio totale che (tra bagagliaio e vano porta oggetti) raggiunge i 520 litri su tutte le versioni. La piattaforma sarà la nuova STLA Medium di Stellantis, che offre anche quattro diverse modalità di guida selezionabili tramite un comando sulla console centrale, consentendo di adattare le prestazioni del veicolo alle preferenze o alle condizioni del traffico: Normal, Eco, Sport e 4WD.

Questo Suv è particolarmente adatto anche per la guida in città. È compatto e offre il miglior raggio di sterzata (10,6 metri) tra i SUV 100% elettrici della sua categoria, rendendolo facile da manovrare in spazi stretti e nel traffico urbano. Per agevolare le manovre, è dotato di serie di una telecamere posteriori che offre due angolazioni. inoltre si può optare anche per il sistema VisioPark 360°, che utilizza 4 telecamere posizionate vicino alle ruote anteriori e posteriori e 12 sensori distribuiti attorno al veicolo per offrire una vista totale dell'ambiente circostante.

Il Nuovo E-3008 è dotato anche di guida semi-autonoma estesa grazie al sistema Drive Assist Plus. Questo sistema assiste il conducente utilizzando i sensori dell'auto e le informazioni di navigazione connessa.

Peugeot E-3008 è progettato per essere un veicolo full elettrico, e offre una gamma di tre motorizzazioni a zero emissioni: 525 km con motore da 210 cv a due ruote motrici , 525 km con 320 cv a quattro ruote motrici e una versione da 700km di autonomia a due ruote motrici da 230 cv.

Per quanto riguarda la ricarica, il Nuovo E-3008 offre la possibilità di ricaricare in corrente alternata e continua. Per la ricarica in corrente alternata, sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo: un caricatore trifase da 11 kW standard e un caricatore trifase da 22 kW in opzione. Per la ricarica in corrente continua, la presa del veicolo accetta potenze fino a 160 kW, consentendo una ricarica rapida. Ad esempio, la versione standard può ricaricare la batteria dal 20% all'80% in 30 minuti, mentre la versione ad autonomia estesa è ancora più veloce.

Il Nuovo PEUGEOT E-3008 offre anche una gamma completa di sistemi di informazione connessi, inclusi sistemi di navigazione avanzati, connettività completa con Apple CarPlay e Android Auto, comando vocale "OK PEUGEOT", e una varietà di porte USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati.

