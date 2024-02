Peugeot E-3008 costa 7.800 euro in meno, ora è compatibile con gli incentivi

Ormai è ufficiale: in campo elettrico è guerra dei prezzi, anche in Italia. Dopo Renault che ha anticipato gli incentivi di marzo, ecco che la Peugeot 3008 elettrica cala di 7.800 euro, diventando così compatibile con l’Ecobonus.

Peugeot ha appena sganciato una vera e propria bomba: la nuova E-3008 in allestimento Allure costerà 7.800 euro in meno dal prossimo 27 febbraio 2024. L’avanzato SUV elettrico si potrà avere a partire da 41.980 euro, un prezzo che lo rende compatibile con gli incentivi statali. Al momento, è possibile ottenere 3.000 euro di sconto senza rottamazione, 5.000 euro di sconto con la rottamazione di un veicolo inquinante. A partire dal prossimo mese di marzo, però, il Governo darà il via ai nuovi incentivi, il cui sconto massimo è di 13.750 euro nelle migliori condizioni (rottamazione+ISEE compatibile).

Anche se rimarrà fuori dagli incentivi, calerà di prezzo anche la versione GT: costerà 5.050 euro in meno e partirà da 49.730 euro. I prezzi sono da intendersi “chiavi in mano” e IPT esclusa. Ricordiamo che la nuova Peugeot E-3008 può avere fino a 700 km di autonomia WLTP; inoltre con la ricarica DC a 160 kW si recuperano 100 km in 10 minuti di connessione. Per saperne di più: la nuova Peugeot E-3008 in dettaglio.