La Peugeot e-208 e la Opel Corsa-e sono uguali? Il rullo dice di no

La Peugeot e-208 e la Opel Corsa-e, le 100% elettriche di punta del gruppo PSA, uscite a poche settimane l’una dall’altra, hanno parecchie similitudini. Anzi diciamo pure che sono pressoché identiche: stessa piattaforma, stesso motore, stessa batteria. Nonostante questo sono molto differenti.

Lo ha scoperto il nostro amico Matteo Valenza, che di recente ha eseguito un test autonomia su entrambe le vetture. I risultati hanno dato autonomie molto diverse, con la Opel Corsa-e capace di percorrere più chilometri nel mondo reale a parità di tecnologia e di CV dichiarati. Com’è possibile questa cosa? In cosa si differenziano le auto?

Ebbene il dyno ha dimostrato diversi assetti e parametri: la Corsa-e si è attestata effettivamente sui 136 CV della scheda tecnica con 240 Nm di coppia effettivi (520 Nm di picco), la sorpresa invece è arrivata con la e-208, che ha “rullato” 168 CV con oltre 300 Nm di coppia (670 Nm di picco). Anche l’erogazione della potenza è differente, con la Peugeot più votata alla sportività, mentre la Corsa-e è più bilanciata, motivo per cui nel mondo reale riesce poi a percorrere più km.

In sostanza potremmo dire che la e-208 strizza più l’occhio ai giovani, mentre la Corsa-e offre un comfort più “familiare”. Una bella scoperta in realtà, significa infatti che le auto non sono identiche ma che in qualche modo riescono a differenziarsi e a puntare a target differenti.