La Peugeot e-208 elettrica convince Driving Electric: il verdetto

La nuova Peugeot 208 è sicuramente uno dei modelli più interessanti del mercato attuale, non a caso è stata insignita del premio Auto dell'Anno 2020 proprio qualche giorno fa. Disponibile in variante termica, a listino è presente anche una ottima Peugeot e-208 100% elettrica, appena recensita da Driving Electric.

Una delle prime review relative alla nuova e-208 le ha dato un giudizio estremamente positivo, con giusto qualche difetto che ha fatto perdere al modello lo status di "Vettura perfetta". Partiamo dal range: 340 km di autonomia dichiarati da Peugeot, anche se Driving Electric è riuscita a percorrere solo 160 km prima di dover ricaricare l'auto - questo perché è stata testata in un ambiente freddo, in pieno inverno, i recensori sono sicuri che le prestazioni andranno a migliorare con la bella stagione.

Tra l'altro a proposito di autonomia, ricordiamo che la Nuova Fiat 500e vanta 320 km nonostante le sue dimensioni "ristrette". A sorprendere maggiormente Driving Electric è stata però la dinamica di guida: si sono ritrovati fra le mani un'auto estremamente divertente da guidare in segmenti extraurbani, il che effettivamente non è una caratteristica comune in ambito elettrico. Ergonomia e praticità sono identiche a molte altre auto, il look generale però è più futuristico, cosa che può piacere a molti utenti là fuori. Vi ha convinto abbastanza la e-208?