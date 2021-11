Peugeot e-208 ed e-2008 andranno più lontano: nel 2022 autonomia migliorata dell'8%

Il mercato delle auto EV si sta espandendo a macchia d’olio, ma oltre a sviluppare tecnologia sempre migliore per quanto riguarda motori e batterie, Peugeot ha già elettrificato quasi tutti i suoi modelli e ha scelto di non lasciare al caso alcun particolare, cercando di ottimizzare ogni dettaglio che possa migliorare l’autonomia.

Il risultato di questa analisi certosina lo vedremo il prossimo anno, sui modelli elettrici e-208 ed e-2008 (entrambi dotati di un motore da 136 CV e di una batteria da 50 kWh), che incrementano il loro range rispettivamente di 22 km e di 25 km rispetto agli attuali modelli presenti sul mercato. Parliamo quindi di un miglioramento del 7% nel caso della compatta, che ora può arrivare a percorrere fino a 362 km con una sola carica, mentre nel caso del SUV il miglioramento è dell’8%, quantificabile in un’autonomia fino a 345 km.

Ma quali sono gli interventi adottati dalla casa francese? La prima modifica riguarda l'adozione di pneumatici più efficienti e di categoria A+, che offrono una resistenza al rotolamento inferiore che ovviamente aiuta a contenere i consumi. Queste gomme verranno offerte sulle e-208 con cerchioni da 16 pollici e sulle e-2008 con cerchi da 17 pollici.

I miglioramenti si spostano poi sul sistema di aria condizionata, che ora sfrutta una nuova pompa di calore con sensore di umidità che ottimizza l’efficienza energetica quando si scaldo o si raffredda l’abitacolo. Infine, ma non meno importante, Peugeot ha modificato i rapporti del cambio, in particolar modo per il contesto autostradale. Tutti questi accorgimenti portano quindi notevoli benefici in termini di range, che secondo Peugeot saranno sicuramente superiori rispetto a quanto dichiarato dalle rilevazioni del ciclo WLTP.

Prima di chiudere vogliamo ricordarvi che la nuova Peugeot e-208 può essere noleggiata su Amazon con Leasys e-CarCloud.