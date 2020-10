Peugeot e-2008: un piccolo SUV elettrico che non prosciuga il conto in banca

Nel corso degli ultimi mesi sono arrivati molti modelli di auto completamente elettriche, i quali hanno contribuito a provare un boom senza precedenti inerente la vendita di EV sul suolo europeo. Tra questi non passa inosservato il Peugeot e-2008: il piccolo SUV elettrico si fa strada con un prezzo aggressivo.

Mentre i più grossi e lussuosi Mercedes-Benz EQC e Jaguar I-Pace richiedono almeno, rispettivamente, almeno 77.500 euro e 61.000 euro, il veicolo francese ha uno scalino d'ingresso di 38.000 euro tentando di includere un numero maggiore di automobilisti. Per tale somma offre circa 332 chilometri di autonomia per singola carica in ciclo WLTP, garantiti da un pacco batterie da 50 kWh ricaricabile con una potenza massima di 100 kW. Il risultato è che in 30 minuti è possibile immettere l'80 percento di carica nella vettura, ma col connettore da 7 kW sono richieste 8 ore per caricare di una percentuale simile.

La Peugeot e-2008 dispone di tre differenti modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Queste regolano la potenza erogabile dal pedale dell'acceleratore e, mentre le prime due restituiscono un feeling di pigrizia, la terza è in realtà piuttosto apprezzabile. A ogni modo la casa promette uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi e una velocità massima di 150 km/h tramite un un'unità elettrica da 136 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia.

Rory Reid, nella sua videorecensione in alto per AutoTrader, fa sapere che il SUV sembra troppo debole al di sopra dei 65 km/h, ma di contro è molto rilassante da guidare, possiede un volante particolarmente responsivo e un assetto comodo e capace di assorbire quasi ogni imperfezione della strada. Infine, comprare una e-2008 si traduce nel dover imparare le peculiarità di una vettura elettrica e, una volta fatte proprie, ci si ritroverà con una macchina davvero apprezzabile.



Nel frattempo la casa automobilistica francese è intenta a perfezionare al meglio la prossima Peugeot 308: ecco un prototipo in fase di test sulle strade pubbliche. Il brand però non disdegna affatto la sportività, e ci tiene a farcelo sapere presentando la fantastica Peugeot 508 PSE: un'ibrida con 360 cavalli di potenza e con un look aggressivo.