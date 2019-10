Peugeot conquista l'Italia, vendite record per il marchio francese

Mentre a livello nazionale il mercato automobilistico è in costante contrazione (fatta eccezione per il mese di Settembre), Peugeot continua a registrare dati di vendita eccellenti in Italia, migliorando quelli già ottimi ottenuti durante lo scorso anno.

Il totale di veicoli consegnati nel 2019 ammonta a 95.000 unità e la quota di mercato nei primi nove mesi ammonta quasi al 6% del totale (5,92%), consentendo alla casa del Leone di fare anche meglio dello scorso anno, dove si era raggiunto il 5,85%. A trascinare le vendite ci pensano i SUV: ne sono stati venduti ben 40.000 da inizio anno, un successo clamoroso che premia i modelli 2008, 3008 e 5008. Il totale dei SUV piazzati fino ad oggi dalla casa francese ammonta a 200.000 esemplari, un fatto quasi incredibile se pensiamo che Peugeot è stata tra le ultime a lanciarsi in questo segmento.

Se escludiamo dai numeri complessivi tutti i veicoli fatta eccezione per le autovetture, il market share ammonta al 5,77%, la quale crescita è in contrasto col calo delle vendite generale sul suolo italico. I veicoli commerciali consegnati sono stati circa 10.000, una chiara conferma della leadership del marchio anche in questo settore, con una quota cumulativa del 7,60%, anche in questo caso in crescita rispetto allo scorso anno.

Anche Peugeot si sta lanciando a tutta birra nel mercato delle auto elettriche. Lo testimonia l'arrivo di una versione completamente elettrica del SUV 2008, il quale comprende un motore da 100 kW, 310 km di autonomia in ciclo WLTP e una velocità massima in modalità Sport di 150 km/h.