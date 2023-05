Peugeot: 'Con l'elettrico l'era dei SUV è finita, sono un incubo per l'aerodinamica'

La CEO di Peugeot, Linda Jackson, si dice convinta che i SUV abbiano le ore contate. Tutta colpa, o merito dirà qualcuno, dell'elettrico, che obbliga i designer a realizzare auto molto aerodinamiche che possano impattare meno con il vento e quindi far risparmiare la batteria.

I grandi SUV hanno forme tutt'altro che filanti, di conseguenza per la numero uno della storica azienda francese, sono destinati a scomparire dal mercato.

Non è la prima volta che si parla degli Sport Utility Vehicle in tal modo, e ad esempio il boss di Dacia ha definito i SUV elettrici da 2 tonnellate una follia, mentre stando ad Automative News, le vendite del SUV starebbero iniziando scricchiolare in favore del ritorno delle berline.

"Sono finiti i giorni in cui hai un grande SUV, perché sono un incubo per l'aerodinamica", ha detto Linda Jackson parlando con il Financial Times, facendo eco a ciò che aveva detto di recente l'ex capo di Citröen, Vincent Cobée, che già l'anno scorsa aveva affermato che i SUV erano "sull'orlo dell'estinzione".

Lo stesso aveva aggiunto che i progettisti stanno cercando di dare vita a forme molto più morbide, eliminando invece "tutto ciò che è alto o squadrato", proprio per via dell'aspetto aerodinamico. "Il passaggio ai veicoli elettrici aumenterà enormemente l'importanza dell'aerodinamica", aveva ancora detto Cobée , guardando ad un "mondo post-SUV. Indipendentemente dal fatto che la tua auto sia aerodinamica o meno, nell'attuale mondo ICE, devi solo aumentare il serbatoio del carburante. Nel mondo completamente elettrico, perdi autonomia a causa dell'aerodinamica, quindi il legame è molto più forte. Tutto ciò che è alto o squadrato subirà una penalizzazione immediata della sua autonomia in un mondo di veicoli elettrici a batteria”.

Ed in effetti guardando le forme delle auto elettriche, compresi i SUV, si ha la sensazione che siano tutte molto più taglienti e morbide, a differenza invece di quanto accadeva soltanto fino a pochi anni fa.