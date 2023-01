Peugeot, auto come smartphone: 'Le aggiorneremo e dureranno 25 anni'

In occasione della presentazione del progetto E-Lion Peugeot ha svelato gli interessanti piani per le sue auto future, fra cui la volontà di aggiornare le usate, attualizzandole. In poche parole, in un futuro non troppo lontano, ogni veicolo francese riceverà un upgrade.

Dopo aver mostrato la futuristica Peugeot Inception al CES di Las Vegas la storica azienda francese ha svelato nelle scorse ore i suoi piani futuri, sottolineando come gli stessi si concentreranno al 100 per cento sull'elettrico. Oltre ad aver annunciato nuovi modelli, Peugeot si è soffermata sulle auto usate, spiegando come l'idea del marchio sia quella di aggiornare le stesse, così come ad esempio avviene oggi per un sistema operativo di uno smartphone.

“Immaginate di non avere più auto di seconda mano – le parole di Matthias Hossann, direttore design Peugeot - al contrario, un’auto fresca e personalizzata che potete aggiornare o rinnovare in qualsiasi momento, a seconda delle vostre esigenze. Un prodotto sempre aggiornato che mantiene il suo valore per tutta la durata della sua vita”. L'idea è quella di rinnovare alcuni elementi chiave dei veicoli elettrici, di modo che gli stessi possano durare più a lungo.

Del resto nel mercato attuale e con la tecnologia che avanza a ritmi vertiginosi, pensare di tenere un'auto per una decina di anni significa utilizzare dopo un breve periodo una vettura completamente obsoleta. Peugeot vuole invece fare in modo che un'auto possa durare anche 20-25 anni grazie appunto a degli upgrade specifici. Non è ben chiaro come ciò accadrà, ma Peugeot vorrebbe rinnovare gli interni, ad esempio sostituendo volante, tappezzerie e rivestimenti, e nel contempo il sistema di infotainment e tutta la tecnologia a bordo.

Qualcosa di simile sta già avvenendo in molte case automobilistiche in quanto a computer di bordo, come ad esempio fa BMW che ha aggiornato di recente e gratuitamente il software, ma nei prossimi anni questi upgrade dovrebbero essere estesi anche ad altre componenti vitali dell'auto: vedremo quando il futuro diverrà realtà. Secondo voi sarà mai realizzabile un piano del genere?