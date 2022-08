Peugeot aggiorna gli allestimenti base di 3008 e 5008, per ora in UK

Peugeot sta preparando diverse novità per i suoi modelli 2022 in uscita, almeno nel Regno Unito. Come su 208 e 2008 (elettriche comprese), anche 3008 e 5008 avranno entro la fine dell'anno i livelli Active Premium+ e Allure Premium+. Speriamo sia un anticipo di ciò che vedremo anche in Italia.

Active Premium+ è un nuovo allestimento che va a sostituire in UK il precedente livello base Active Premium, offrendo agli utenti di 3008 e 5008 il cosiddetto "Aluminium Pack" con diversi elementi in alluminio, pedali inclusi. E ancora cerchi da 18" diamantati "Detroit" Storm Grey (ma solo su 3008) e barre del tetto in alluminio.

I finestrini posteriori e il vetro del portellone sono ora oscurati. La nuova 3008 Active Premium+ costerà nel Regno Unito 31.035 sterline di partenza, mentre la 5008 partirà da 33.500 sterline nello stesso allestimento. Per il livello Allure Premium+ i prezzi di partenza sono di 33,335 sterline per la 3008 e 35.900 sterline per la 5008.

In Italia gli allestimenti attuali sono leggermente diversi, su nuova 3008 e 5008 abbiamo i livelli Allure, Active Pack e Allure Pack, speriamo possano diventare presto più ricchi sull'onda delle modifiche in UK. Ricordiamo che Peugeot sta anche lavorando alla nuova generazione MY23, con qualcuno che si è già lanciato nella creazione dei nuovi render della Peugeot 3008 2023.