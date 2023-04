La Peugeot 9X8 che correrà alla 24 ore di Le Mans diventa un Lego Technic da maggio

Nel 2019 Peugeot ha annunciato di voler rientrare a competere nella massima formula delle gare endurance e nell’estate del 2021 ci ha tolto il fiato con la presentazione della Peugeot 9X8, un prototipo da Le Mans indiscutibilmente bello ma che dovrà dimostrare di essere anche veloce: intanto è già entrata nella flotta di auto Lego Technic.

Diversa da tutte le nuove auto LMH e LMDh (guardate la Ferrari 499P, l’hypercar con cui il cavallino tornerà a Le Mans), il prototipo da corsa di Peugeot si distingue per un corpo vettura che non si affida alla solita ed immensa ala posteriore, per adottare invece un effetto suolo capace di incollarla all’asfalto, rendendo l’alettone superfluo. Questa sua unicità nella folta griglia del nuovo regolamento è bastato a renderla già un’icona di questa generazione, e dunque la trasformazione in un modellino Lego Technic era una normale conseguenza.

Il modello Lego è una riproduzione in scala 1:10 della vettura da corsa, e con gli ovvi limiti dettati dai mattoncini, riproduce il prototipo nella maniera più fedele possibile, con tanto di powertrain ibrido, sospensioni funzionanti e trasmissione a 7 rapporti.

La collaborazione tra Lego e Peugeot Sport è iniziata ancor prima della presentazione ufficiale della vettura stessa, e la realizzazione del modello ha richiesto più di un anno di lavoro, come apprendiamo dalle parole di Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport: “La nostra collaborazione tecnica con il Gruppo Lego è iniziata nel gennaio 2022, cinque mesi prima della presentazione della Peugeot 9X8. Ci è voluto un anno per sviluppare completamente il progetto con i team tecnici e di design, permettendoci di trasporre direttamente i dettagli tecnici del 9X8 al modello Lego Technic. Era molto importante per entrambi i marchi creare un modello il più realistico possibile”.

Una volta terminato il montaggio, l’auto misurerà circa 50 cm di lunghezza e 22 cm in larghezza, e sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 1 maggio 2023, con un prezzo di 199,99 euro.