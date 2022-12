Peugeot 806 Procar: all'asta il bizzarro bolide della 24 Ore di Spa '95

Il van da corsa Peugeot 806 preparato da Procar, protagonista della 24 Ore di Spa del 1995, è tornato in vendita. Aguttes ha aperto un'asta con una base da 35mila euro per un esemplare da veri collezionisti.

Un ottimo periodo per gli amanti delle vetture da collezione, visto che di recente è stata messa all'asta la Civic Type R di Verstappen ed ora tocca alla bizzarra produzione a marchio francese. Decisamente curiosa la storia della Peugeot 806, auto che era nata da una joint venture fra PSA e Fiat e che veniva prodotta negli stabilimenti francesi di Sevel insieme a Fiat Ulysse, Lancia Zeta e Citroën Evasion. Un monovolume che ebbe un discreto successo di vendite nel Vecchio Continente, ma ovviamente nessuno si poteva aspettare che lo stesso divenisse addirittura un'auto da corsa per una gara di endurance.

Peugeot, tramite la sua divisione racing Procar, decise di preparare il van rendendolo nudo al suo interno, spogliandolo praticamente di tutto, sostituendo il sedile del guidatore con uno sportivo e montando dei roll-bar un po' ovunque per rendere il mezzo più rigido e soprattutto più sicuro. Rimasero le porte scorrevoli, mentre il motore di serie fu sostituito da un propulsore della 405 Super Touring capace di erogare ben 260 cavalli.

Nonostante il progetto decisamente sopra le righe, la Peugeot 806 Procar ottenne dei buoni risultati in qualifica, il dodicesimo posto assoluto (terzo nella categoria), ma un guasto al motore e dei problemi ai freni la obbligarono al ritiro quando era in quinta posizione nella sua classe. Peugeot, a metà degli anni '90, stava ottenendo ottimi risultati nel campionato rally e nel superturismo grazie alla 306 Maxi e alla 406, ma mancava una vettura adatta per le corse di durata e in maniera decisamente creativa si decise di puntare sul van a sette posti.

Nonostante un finale tutt'altro che epico, l'avventura della Peugeot 806 Procar alla 24 Ore di Spa Francorchamps resta senza dubbio una delle pagine del mondo del motorsport più epiche quanto geniali di tutti i tempi. Tra l'altro non è la prima volta che questa vettura da corsa viene messa in vendita visto che nel 2020 la Peugeot 806 Procar fu commercializzata da Gipimotor: evidentemente l'acquirente ha deciso di rimetterla in circolo.