Ecco la Peugeot 508 PSE: la vetture stradale più potente della storia del marchio

Mostrata nel febbraio del 2019 come vettura concept da sviluppare nel corso del tempo, la Peugeot 508 PSE è finalmente stata rivelata al pubblico in gran parte delle sue caratteristiche, mostrando l'avanzamento tecnologico che la casa automobilistica francese può vantare.

Si tratta dell'autovettura più potente mai prodotta dal brand, e difatti è mossa da un motore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri abbinato a due unità elettriche. Il propulsore termico eroga 200 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia, l'unità elettrica anteriore 110 cavalli e 320 Nm e quella posteriore 113 cavalli e 166 Nm.

Il risultato è che il prodotto di Peugeot Sport Engineered è capace di ben 360 cavalli di potenza e 520 Nm di coppia. Come abbiamo già accennato, si tratta dell'auto stradale di serie dalla potenza più elevata della storia della casa, per cui eclissa sia la fantastica RCZ R che la 3008 GT Hybrid4 300. Qualcuno di voi ricorderà di sicuro la 3008 R Hybrid Concept del 2015 la quale erogava 500 cavalli ma, non avendo mai raggiunto il mercato, non può rientrare nella statistica.

Passando alle prestazioni, la 508 PSE a trazione integrale è eccezionalmente rapida per essere una berlina, poiché scatta da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, arriva ad una velocità limitata elettronicamente di 250 km/h e può anche viaggiare a 135 km/h tramite la sola spinta dei motori elettrici. Ciò però può avvenire per un tragitto lungo 42 chilometri al massimo, dato che il pacco batterie da 11,5 kWh non consente un'autonomia per singola carica particolarmente significativa. Riguardo la ricarica, la 508 PSE impiega meno di due ore per "fare il pieno", grazie ad un caricatore domestico da 32 Ampere.



Purtroppo al momento non abbiamo informazioni concernenti il prezzo della vettura, ma in futuro non mancheremo di aggiornarvi nel merito. Parlando di prezzi però siamo appena venuti a conoscenza di quelli relativi alla nuova Peugeot 3008 2021: i preordini sono già stati aperti. In chiusura, prima di lasciarvi alla galleria di immagini in calce, viriamo da una ibrida plug-in a un'auto completamente elettrica, ecco a voi tutte le caratteristiche della nuova Volkswagen ID.4: un SUV compatto con tanto spazio e buona autonomia.