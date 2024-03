La nuova Peugeot 5008 è più grande, elettrica o ibrida e fino a 7 posti: tutte le novità

E' stata ufficialmente svelata nelle scorse ore la nuova Peugeot 5008, quella che potremmo tranquillamente definire la sorella più grande della nuova Peugeot 3008, da pochi giorni compatibile con gli incentivi.

La 5008 del Leone è il classico SUV pensato per le famiglie dalle forme squadrate e che può ospitare fino a 7 passeggeri. E' costruita sulla piattaforma di Stellantis STLA Medium (da cui nasce proprio la sopracitata 3008), e rispetto alla sua antenata vanta un passo più lungo, 2,9 metri, mentre la vettura misura in totale 4,79 metri, quindi 15 centimetri in più rispetto al precedente modello.



Aprendo le portiere della Peugeot 5008 ci troveremo di fronte un abitacolo sostanzialmente invariato rispetto alla 3008, quindi con l'i-Cockpit per il guidatore, caratterizzato da un unico pannello curvo da ben 21 pollici, disponibile però solo come optional. La grande novità rispetto alla sorellina più piccola sarà la presenza della terza fila di sedili che si ottiene inclinando e facendo scorrere i posti in seconda fila. La Peugeot 5008 vanta 748 decimetri cubi di bagagliaio che diventano 259 con disposizione a tre file, ma nel caso della conformazione classica a 5 posti, il pavimento del vano di carico si potrà sollevare e portare in posizione verticale, liberando ulteriore spazio. Inoltre troviamo altri 80 litri sotto i sedili della terza fila come spazio aggiuntivo. Insomma, di zone in cui stipare borse, valigie e quant'altro, ce ne sono parecchie.



Per quanto riguarda le motorizzazioni, Peugeot mette in vendita la sua 5008 sia elettrica che non. Tre le varianti a zero emissioni con autonomie da 500 e 600km, di cui due a trazione anteriore da 213 e 231 cavalli e una invece, la top di gamma, con doppio motore, trazione integrale e una potenza di 322 cavalli. La batteria è da 98 kWh e si ricarica in mezz'ora dal 20 all'80%, con 100 km di autonomia raggiungibili comunque in soli 10 minuti.



Per quanto riguarda invece le versioni termiche, avremo la mild hybrid con sistema a 48V e un motore a 3 cilindri 1.2 benzina da 136 cavalli, oltre alla plug-in che invece avrà un motore 4 cilindri 1.6 da 150 cavalli insieme ad un motore elettrico da 125 cavalli che da solo garantirà un'autonomia di 80 km.



I prezzi non sono ancora stati comunicati, la vettura sarà disponibile dopo l'estate negli allestimenti Alure e GT. Peugeot sarebbe al lavoro anche sulla 1008, il SUV più piccolo della famiglia, anche se per il momento non vi sono ancora info ufficiali a riguardo.

