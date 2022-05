Peugeot 408 Cross: il crossover coupé si mostra nella sua versione camouflage

Peugeot sta lavorando da qualche tempo a questa parte al suo primo crossover coupé, modello che, stando alle recenti indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi '408 Cross' per differenziarsi dalla gamma 4008, l'allestimento SUV della casa automobilistica francese.

I colleghi di Carscoops.com sono riusciti a rintracciare la Peugeout 408 Cross e a scattare una serie di foto spia per individuare i primi accorgimenti di design. Ovviamente, l'auto in questione è nella sua versione camo, ovvero con un camuffamento per evitare una massiccia fuga di notizie. Nonostante il camouflage nasconda i dettagli, rimane ben visibile lo spoiler posteriore integrato e un'altezza da terra maggiore rispetto alle canoniche berline.

I cerchioni a quattro razze, invece, sembrano parte del camuffamento, cosa che invece non avviene con le sottili luci al LED simili alla 308 GT Line. Probabilmente la 408 Cross sarà disponibile in versione mild-hybrid, ibrido plug-in, in accordo alla strategia francese, e interamente elettrica vista la compatibilità della piattaforma EMP2 con i veicoli BEV.

Non si sa ancora molto su cosa si nasconda sotto il cofano, tuttavia il lancio dell'auto non si farà attendere molto visto che è atteso tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. E voi, invece, cosa ne pensate di questi scatti spia che potete apprezzare in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.