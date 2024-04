Peugeot 405, la produzione della berlina si ferma... dopo 34 anni

Anche l'Iran è vittima delle politiche green: a causa delle restrizioni sulle emissioni deve dire addio a un'auto storica di fattura francese... La storia sembra intricata e piuttosto turbolenta, vi basti però sapere che la Peugeot 405, berlina presentata nel 1987, continuava a essere prodotta in Medio Oriente con un nome differente.

Sì, continuava; perché adesso questo modello 'Matusa' è andato definitivamente fuori produzione, dopo un battibecco tra il produttore francese e il suo rivenditore iraniano, oltre, per l'appunto, alle nuove richieste sul fronte ambientale. Ma andiamo con ordine. Quando si pensa all'Iran a nessuno vengono in mente le quattro ruote. E invece, spulciando tra i vari dati del Paese, si viene a sapere che questa repubblica islamica non è altro che il sedicesimo Paese per auto prodotte all'anno, 1.188.000 veicoli nel 2023. Un settore che rappresenta il 10% del suo intero PIL, nonché la terza fonte di reddito. E tra i principali brand automobilisti del luogo troviamo la Khodro Company (IKCO).

Attualmente la gamma dell'azienda conta dieci modelli, di cui tre sono nati in casa del leone parigino: 207, 2008 e per l'appunto 405. Quest'ultima vettura è una berlina che in Europa ha debuttato addirittura nel lontano 1987, e che è stata poi abbandonata nel '95 per far spazio alla 406. Ma forse la sedan francese non era scomparsa del tutto (Nuova Peugeot 205? Ecco come potrebbe essere la risposta del Leone alla Renault 5).

Il progetto, infatti, si è trasferito in Iran negli stabilimenti della stessa IKCO dove la vettura, che conta quasi quarant'anni di età, veniva prodotta sotto il 'falso nome' di Pars dal 2001. Si tratta di una storia che nasconde anni di collaborazione franco-iraniana tra le due aziende, e si tratta soprattutto di una vicenda rimasta perlopiù nascosta nel tempo (Peugeot 305 V6? Ne esiste una sola: pensata per il rally fu soppiantata dalle Gruppo BO). Adesso, però, la 405 (o Pars) non vedrà più la luce, ma per davvero questa volta...

