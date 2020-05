La Peugeot 308 di prossima generazione sarà molto più potente e persino 4x4

La prossima generazione di Peugeot 308 arriverà sul mercato con un carico di grinta invidiabile. Grazie ad una motorizzazione ibrida, entro il 2022 potremmo vedere la piccola hatchback sfidare concorrenti del calibro della VW Golf R(in arrivo anche Golf R+).

Le fondamenta della nuova Peugeot 308 consisteranno in una variante migliorata dell'attuale piattaforma EMP2, introdotta proprio in occasione del debutto della corrente 308. Questa architettura è molto apprezzata dagli ingegneri del Gruppo PSA, e verrà usata per tantissime versioni di auto, inclusa una plug-in hybrid accessibile, che combinerà un motore a benzina da 1,6 litri con una unità elettrica atta a muovere le ruote anteriori.

Adesso però alla gamma pare aggiungersi un modello che punta tutto sulle prestazioni, in modo da accontentare anche i clienti più esigenti. Secondo i ragazzi di Autocar l'auto in questione utilizzerà lo stesso motore da 1,6 litri appena citato e il medesimo propulsore elettrico frontale, al quale però si aggiungerà un'altra unità elettrica disposta al retrotreno, la quale garantirà una trazione all-wheel drive.

Il risultato è una potenza di oltre 300 cavalli, un sistema avanzato di torque vectoring e una gestione fluida della trazione integrale. A quanto pare il modello giungerà sul mercato sotto l'egida di Peugeot Sport Engineered, team che poi provvederà anche allo sviluppo di una variante sportiva della più ampia Peugeot 508. Al momento però non sappiamo se queste auto godranno dell'iconico marchio GTi.

Inoltre, cosa praticamente certa sarà l'introduzione del nuovissimo i-Cockpit 3D della Peugeot 208 (eccolo in azione), abbinato ad una Guida Autonoma di Livello 2 che si farà carico della gestione dell'auto in situazioni non troppo complicate attraverso un'attenta intelligenza artificiale e gli ADAS presenti a bordo. Non è da escludere in futuro il potenziamento di queste funzionalità, come sta facendo proprio in questo periodo la casa automobilistica californiana, Tesla.