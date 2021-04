La Peugeot 308 Electric sta arrivando, e l'obiettivo è quello di spodestare VW ID.3

La nuova Peugeot 308 è una delle vetture più accattivanti ed apprezzate all'interno del segmento C da parte dagli automobilisti europei, sia per caratteristiche tecniche sia per il design moderno che porta in dote.

Di recente però la casa automobilistica francese ha deciso di seguire la stessa strada che ha portato alla 208 a zero emissioni per confermare ufficialmente l'arrivo di una 308 Electric. Secondo un report di Automotive News, il modello completamente elettrico non arriverà prima del 2023, ma per nostra sfortuna i dettagli nel merito sono scarsissimi.

In molti sarebbero curiosi di conoscere la piattaforma che sta alla base della 308 Electric, e per ora le ipotesi tra le quali districarsi sono due. La prima concerne il riutilizzo della piccola ma duttile architettura CMP usata anche per la Citroen C4, mentre la seconda (alquanto improbabile) vedrebbe l'impiego di una nuova piattaforma atta a portare in alto le ambizioni del brand.

Oltretutto l'imminente architettura Peugeot e-VMP consisterà in un adattamento della attuale EMP2 gestito appositamente per ospitare un importante pacco batterie, e ciò è già più probabile. La e-VMP servirà di sicuro a mettere in strada la prossima generazione di 3008 (rimandata al 2023), ma potrebbe andare a gettare le fondamenta anche per la 308 a batteria.

Ovviamente, come detto, nulla di tutto questo è confermato, pertanto vi consigliamo di prendere con le pinze ogni speculazione pubblicata online in questo periodo. Da parte nostra non vediamo l'ora di apprendere maggiori dettagli nel merito, ma vogliamo chiudere rimandandovi ad una importantissima notizia per il marchio francese: da poche settimane a questa parte l'estetica del brand ha cambiato volto per rinnovarsi e puntare di più sulla fascia alta del mercato.