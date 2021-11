La nuova Peugeot 308 è Auto dell'Anno ai GCOTY 2022: tutti i vincitori

La Germania ha già scelto le sue Auto dell'Anno 2022. Abbiamo visto come la Kia EV6 abbia trionfato nel settore Premium, ora però è tempo di guardare a tutte le categorie premiate.

Nella categoria Compact, con prezzi fino a 25.000 euro, a spuntarla è stata la nuova Peugeot 308, familiare di medie dimensioni che effettivamente rappresenta un punto di svolta nella storia del Leone - che ha mescolato con sapienza la tradizione con la tecnologia.

Fra le Premium, con prezzi compresi fra 25.000 e 50.000 euro, abbiamo visto come la Kia EV6 abbia avuto poche rivali, mentre nel segmento Luxury con prezzi superiori a 50.000 euro ha trionfato l'Audi E-Tron GT. Molto importante poi la nuova categoria New Energies, con Hyundai Motor Company ancora vincente con la sua Hyundai IONIQ 5. Infine si guarda anche al mondo delle altissime prestazioni: in ambito Performance ci sono stati pochissimi dubbi, la regina è la Porsche 911 GT3 che abbiamo guidato sul nuovo circuito di Franciacorta.

A decretare i premi una giuria composta da 20 giornalisti specializzati, che hanno testato approfonditamente le cinque vetture vincitrici prima di giungere al verdetto finale. Il premio ci tiene a sottolineare la grande indipendenza dei propri giurati, che hanno scelto in maniera slegata da qualsiasi logica di mercato e da qualsivoglia marchio - per politica interna infatti il German Car of the Year non accetta nessun brand automotive come sponsor.