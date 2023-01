La Peugeot 3008 si aggiorna: nuova Plug-in Hybrid 180 e cambio EAT8

La già versatile famiglia 3008 si espande con l’arrivo di un nuovo motore: vi presentiamo la nuova Peugeot 3008 Plug-in Hybrid da 180 CV, che ha il compito di accrescere ulteriormente il successo del SUV francese.

Peugeot continua così il suo processo di elettrificazione presentando una nuova 3008 “alla spina”, capace di ricaricarsi presso una wallbox oppure alle stazioni di ricarica pubbliche. La nuova Peugeot 3008 Plug-in Hybrid da 180 CV va ad affiancarsi alle varianti Hybrid da 225 CV e Hybrid4 da 300 CV, quest’ultima dotata anche di trazione integrale. Una motorizzazione Plug-in Hybrid più accessibile delle altre che presenta un motore termico a benzina da 1,6 litri che eroga 150 CV affiancato da un propulsore elettrico da altri 110 CV - per una potenza combo complessiva di 180 CV.

Il SUV impiega 8,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, inoltre la sua velocità massima è di 215 km/h. La batteria di trazione montata a bordo conserva fino a 13,2 kWh e promette un’autonomia Full Electric di 60 km. Si può ricaricare a casa in circa 7 ore e mezzo, mentre sfruttando il caricatore di bordo (OBC) opzionale da 7,4 kW bastano due ore di connessione a una wallbox o a una colonnina AC.

La nuova Peugeot 3008 Plug-in Hybrid da 180 CV si può già ordinare in due allestimenti differenti, Active Pack e Allure Pack, a un prezzo rispettivamente di 47.200 euro e 49.200 euro chiavi in mano, parliamo di 1.500 euro in meno rispetto alla versione da 225 CV (inoltre la vettura dovrebbe essere perfettamente compatibile con il nuovo Ecobonus 2023). Assieme a questa nuova motorizzazione l’intera gamma 3008 vede arrivare il cambio automatico EAT8 e il nuovo selettore del cambio a impulsi e-toggle, lo stesso che abbiamo già visto su 308 e sul nuovo Crossover Coupé Peugeot 408 presentato a giugno 2022. Un bel balzo in avanti per il SUV francese che da oggi è ancora più interessante rispetto al passato.