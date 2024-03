Peugeot 208, Yaris, Opel Corsa e non solo: quando le piccole abbandoneranno il termico

Sono sempre di più le auto elettriche disponibili sul mercato, non soltanto nei segmenti “alti” e premium, ma anche negli “entry level”, leggasi A, B, e C. Tanti modelli che stanno permettendo di diffondere sempre di più le green in Europa, nonostante una crescita a rilento.

Il prossimo modello in arrivo è l'Alfa Romeo Milano, vittima di un leak clamoroso pochi mesi fa. Sarà un B-SUV che andrà ad un unirsi alla famiglia di Stellantis formata già da Fiat 600e e Jeep Avenger, e sarà nel contempo la prima auto a batteria del Biscione, quindi una straordinaria rivoluzione.

A luglio sarà invece la volta della nuova Fiat Panda elettrica che sarà anch'essa un B-SUV, poi ne seguiranno molti altri. Nel contempo saranno diverse le piccole che nel giro di un paio d'anni abbandoneranno la motorizzazione termica, a cominciare dalla Toyota Yaris, una delle vetture più vendute non solo in Italia, che dal prossimo modello dovrebbe essere full electric.

Sarà un'auto che permetterà al glorioso marchio giapponese di entrare a piè pari in un mercato in cui ancora latita. Non vi è comunque ancora una data certa e molto dipenderà dal mercato: a sensazione, potremmo vedere una Yaris 100% electric solo fra un paio d'anni se non di più qualora le green dovessero continuare ad avere poca presa.

Anche la prossima Opel Corsa sarà elettrica, mentre la Volkswagen Polo, la Seat Ibiza e l'Audi A1 usciranno a breve definitivamente di produzione. La Ford Fiesta ha già salutato tutti, mentre la Suzuki Swift dovrebbe essere prevista ancora a combustione interna, anche se per ora non vi sono notizie certe ufficiali.

Si “sdoppierà” invece la Peugeot 208, che diverrà comunque solo full electric con la terza serie, mentre la C3 IV continuerà ad essere a doppia motorizzazione così come la sopracitata Panda, che sarà sia green quanto ibrida, come confermato dal CEO Francois pochi giorni fa.

Infine, per quanto riguarda la Skoda Fabia e la Hyundai i20, non ci sono al momento notizie certe sul loro futuro termico. Di conseguenza, nel segmento delle piccole termiche/ibride, dal 2026-2028 resteranno solamente la Renault Clio, la Dacia Sandero (anche elettrica), la Citroen C3 (anche elettrica), la Fiat Panda (anche elettrica), la Lancia Ypsilon (ibrida ed elettrica), la Toyota Yaris (forse), la Suzuki Swift, e la Peugeot 208 (destinata al full electric), con dubbi legati invece a Skoda Fabia e alla Hyundai i20.