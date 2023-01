Peugeot 208 vs Ford F-150, sfida impari fra dimensioni: il pick-up sovrasta la francese

Comparando il veicolo più venduto negli Stati Uniti, il Ford F-150, e quello più venduto in Europa, la Peugeot 208, emergono differenze abissali. Se da una parte rispetto a 40 o 50 anni fa anche oltre Oceano circolano molti più veicoli europei, è anche vero che negli USA vanno per la maggiore pick-up e in generale auto dalle dimensioni esagerate.

Il confronto fra l'auto più commercializzata nel Vecchio Continente e quella negli Usa è eloquente. In Europa, al primo posto delle 10 auto più vendute è risulta esservi la Peugeot 208, mentre nella nazione a stelle e strisce primeggia il Ford F-150. Da decenni ormai, il furgone con il pianale realizzato dalla storica casa automobilistica americana, fa incetta di vendite, di conseguenza non c'è affatto da sorprendersi, ma se affianchiamo l'utilitaria francese al mezzo americano sembra quasi di raffrontare un'auto giocattolo ad una normale.

Come potete vedere nell'immagine postata qui sopra la 208 misura in totale 4,055 metri di lunghezza contro i 5,89 dell'F-150, esattamente 1,835 metri in più. Se si confronta l'altezza dal suolo le cose di certo non migliorano visto che la Peugeot 208 raggiunge i 143 centimetri d'altezza contro 196 del pick-up americano, esattamente 53 centimetri in meno.

Sia chiaro, non stiamo scoprendo l'acqua calda, ma è anche vero che comparando i due veicoli vicini, forse appaiono ancora più differenti rispetto a quanto uno si immagina e sorgono spontanei dei dubbi in merito ad un ipotetico scontro fra i due mezzi: cosa accadrebbe?



Fortunatamente per l'utilitaria francese la stessa non è venduta sul mercato americano, dove troviamo comunque altre “piccole” europee come ad esempio la Mini. Diverso invece il destino del possente Ford, che grazie al successo oltre oceano è riuscito ad entrare nella classifica delle cinque auto più vendute nella storia.