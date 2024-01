Una Peugeot 208 Turbo 16 per sfidare la Toyota GR Yaris? Ecco come sarebbe

Ma la cara vecchia 208, se fosse turbo? Chi lo sa, forse, dal momento che nel 2024 cade l'anniversario della Peugeot 205 GTI e della 205 Turbo 16, potrebbe far scattare qualcosa in casa Stellantis. Magari proprio una Peugeot 208 Turbo, un veicolo concepito per sfidare magari la Toyota Yaris GR.

I ragazzi (e colleghi) di Automobile Magazine hanno provato ad immaginare come potrebbe essere questa potenziale Peugeot 208 Turbo, ovvero un mix di: una carrozzeria a tre porte, una parte posteriore rimovibile e un design frontale che funge da connessione tra il passato glorioso e il futuro ambizioso del marchio (nel frattempo la Peugeot 208 Hybrid è disponibile all'acquisto, prezzo a partire da 23.820 euro).

Questo concept (a detta di Automobile Magazine) "mira a catturare l'essenza delle iconiche Peugeot 205, trasformando la Peugeot 208 in un veicolo che incarna l'eredità sportiva e l'innovazione distintiva della casa automobilistica francese".

Guardando al passato, nel 1984, la Peugeot istituì la 205 Turbo 16 nel Gruppo B dei rally, producendo 200 esemplari stradali di grandissimo successo (e oggi di grande valore). Arrivando invece alla potenziale rivale di questa 2080 Turbo, la Toyota GR Yaris, questa ha abbracciato la filosofia sportiva con una silhouette a tre porte, carrozzeria allargata e un motore potente. Proprio come la Yaris ha portato un nuovo livello di prestazioni, la controparte francese potrebbe adottare un motore 1.2 PureTech potenziato, in grado di erogare quasi 300 cavalli.

Alcuni suppongono che in occasione del 40° anniversario della 205 GTI e della 205 Turbo 16 possa essere l'occasione perfetta per Peugeot di tirar fuori un qualcosa di simile ad un 2080 Turbo (o comunque (potenziata, qualunque possa essere il nome), offrendo agli appassionati un'auto che unisce la nostalgia del passato alla modernità del futuro.