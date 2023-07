Una Peugeot 208 tutta nuova: Mild Hybrid oppure elettrica con 400 km di range

Come anticipato dalle indiscrezioni degli ultimi mesi, il marchio del Leone ha presentato la nuova Peugeot 208, la cui versione elettrica è ora capace di offrire fino a 400 km di autonomia. Scopriamo subito tutte le novità principali dell’aggiornamento.

Nuova 208 integra di serie la nuova firma luminosa vista già sulle nuove 508 (ordini aperti per la nuova Peugeot 508), 508 SW e 2008, con la variante GT che la esalta ulteriormente - i tre artigli luminosi infatti si estendono anche ai proiettori full LED. Il Leone ha introdotto anche nuove colorazioni, il Giallo Agueda è stato scelto per il lancio, mentre il Grigio Selenium è più elegante e discreto. Sette le tinte disponibili in generale: Giallo Agueda, Grigio Selenium, Grigio Artense, Nero Perla, Bianco Banchisa, Rosso Elixir e Blu Vertigo. Il lavoro fatto sui cerchi arriva dalla nuova 408 (la nuova Peugeot 408 First Edition già sold out in Italia) e propone diverse soluzioni da 16 e 17 pollici.

Nuova 208 è stata aggiornata con la nuova identità di marca Peugeot, con font e badge di ultima concezione, mentre all’interno arriva il nuovo rivestimento in Alcantara nero con impunture a vista verde Adamite, disponibile come opzione sulla GT. Tecnologicamente parlando, nuova 208 offre l’avanzato i-Cockpit, oggi ancora più connesso ed ergonomico, mentre come schermo centrale abbiamo un 10 pollici su tutti gli allestimenti, mentre prima i primi due trim avevano uno schermo da 7 pollici. Il volante è compatto, l’illuminazione ambientale è dinamica sulle versioni GT, mentre il comando del cambio manuale è stato rinnovato: abbiamo infatti un nuovo pomello per gestire le 6 marce delle varianti termiche manuali, mentre le automatiche conservano il selettore di ultima generazione.

Guardando alle motorizzazioni, nuova 208 propone due soluzioni con tecnologia PEUGEOT HYBRID 48V da 100 CV o 136 CV, entrambe basate su motore benzina PureTech. Per chi non volesse la tecnologia ibrida, esistono a listino due motorizzazioni benzina da 75 CV e 100 CV, con motore PureTech a 3 cilindri e 1.2 litri. Particolarmente interessante è invece la nuova Peugeot E-208, elettrica con motore da 115 kW/156 CV che monta una batteria da 51 kWh e promette un’autonomia fino a 400 km. Di serie, il caricatore di bordo è monofase da 7,4 kW, in opzione però possiamo avere il trifase da 11 kW. Presso le colonnine DC è invece possibile ricaricare fino a 100 kW di potenza, significa che in meno di 30 minuti possiamo andare dal 20% all’80%.

Il “pacchetto” di nuova 208 viene completato dal sistema di serie Peugeot i-Connect (con la possibilità di avere in opzione il Peugeot i-Connect Advanced), nuove prese USB (tre USB-C, due anteriori e una posteriore, una USB-A posteriore), un caricabatterie a induzione da 15 W per lo smartphone (prima era da 5 W), nuove telecamere di parcheggio assistito ad alta definizione, una suite completa degli ultimi ADAS disponibili, dall’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go al controllo dell’angolo cieco.

Solo tre gli allestimenti a listino, per un’esperienza di acquisto semplice e immediata, possibile anche totalmente online. Abbiamo a disposizione Active, Allure e GT. Nuova 208 arriverà in Italia a novembre 2023, con i prezzi che saranno svelati solo prossimamente.