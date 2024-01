La nuova Peugeot 208 Hybrid 48 V è in vendita: il prezzo a gennaio 2024

A dicembre 2023 Peugeot ha presentato la nuova 208, disponibile a benzina, ibrida oppure elettrica con 400 km di autonomia. In particolare la variante Hybrid 48 V è in vendita da gennaio 2024: scopriamo insieme i vantaggi di questa motorizzazione.

La nuova 208 Hybrid 48 V si può avere nei tagli da 74 kW/100 CV (Hybrid 100 e-DCS6) di potenza oppure 100 kW/136 CV (Hybrid 136 e-DCS6), entrambi abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti che incorpora un motore elettrico da 21 kW/28 CV. Questi nuovi propulsori vanno a sostituire le precedenti motorizzazioni PureTech 130 EAT8 e PureTech 100 EAT8 e, a partire dal secondo trimestre dell’anno, saranno disponibili anche su altri modelli del Leone.

Tornando alla nuova 208 Hybrid 48 V, Peugeot sottolinea come si possa risparmiare fino al 15% di carburante, con emissioni di CO2 ridotte di 20 g/km rispetto a un motore benzina tradizionale. Il risparmio di carburante medio è di quasi 1 litro di benzina ogni 100 km sul ciclo misto e fino a 2 litri ogni 100 km in città.

Peugeot promette anche un grande comfort e un’estrema fluidità, il sistema ibrido infatti consente di avviare, parcheggiare e viaggiare a bassa velocità nel traffico congestionato in modalità elettrica. In fase di accelerazione, poi, il motore elettrico da 28 CV regala un pizzico di brio aggiuntivo al motore a benzina ai bassi regimi. La tecnologia ibrida a 48 V, inoltre, non richiede la ricarica alla rete, la piccola batteria di bordo prende la sua energia dalla frenata rigenerativa, dunque basta guidare per recuperare elettricità. Peugeot ha anche preservato lo spazio di bordo: la batteria da 48 V è installata sotto il sedile anteriore sinistro, dunque non si trova al posteriore dove lo spazio interno è completamente preservato.

Nuova Peugeot 208 Active Hybrid 100 e-DCS6 si può avere a partire da 23.820 euro. Ricordiamo poi che la motorizzazione Hybrid 136 e-DCS6 è disponibile anche su Peugeot 3008 e 5008. Se state cercando un'auto compatta attorno ai 25.000 euro, date un'occasione alla nuova Renault Clio Full Hybrid disponibile anche in versione Esprit Alpine, un modello super curato a poco più di 26.000 euro e una tecnologia superiore ai 48 V.