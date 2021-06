La Peugeot 208 elettrica si noleggia su Amazon con Leasys e-CarCloud

La famiglia di Leasys CarCloud, un tempo riservata ai soli veicoli FCA, diventa sempre più grande e offre adesso anche vetture Peugeot e DS elettrificate - merito ovviamente della nascita di Stellantis.

In particolare gli utenti potranno noleggiare la e-CarCloud Peugeot e-208 e due e-CarCloud DS E-Tense, ovvero il crossover 100% elettrico DS 3 Crossback E-Tense e il SUV DS 7 Crossback E-Tense Plug-in Hybrid. Con l’arrivo di questi due pacchetti si inaugura così il nuovo brand e-CarCloud, che permetterà di noleggiare in modo facile e veloce autovetture elettrificate. Il servizio è rivolto a clienti privati come a liberi professionisti, che potranno prenotare l’auto scelta e ritirarla 48 ore dopo in un dei Leasys Mobility Store abilitati.

Come avviene con gli altri pacchetti, anche il piano dedicato alla Peugeot e-208 si acquista su Amazon, pagando un’iscrizione una tantum di 199 euro. Si ottiene in questo modo un voucher da convertire sul sito carcloud.leasys.com. L’utilizzo dell’auto prevede un costo mensile di 399 euro, rinnovabile fino a un massimo di 12 mesi e senza penali in caso di disdetta.

L’offerta dedicata alla gamma DS E-Tense invece vi permette di scegliere (ed eventualmente cambiare a piacimento) tra il nuovo DS 3 Crossback E-Tense e il DS 7 Crossback E-Tense Plug-in Hybrid acquistando un pass su Amazon del valore di 249 euro e poi pagare 799 euro al mese per l’utilizzo della vettura.

Leasys fornisce un comodo cavo di ricarica e include la ricarica gratis presso tutti i Leasys Mobility Store abilitati che si possono trovare in tutta Italia. Ricordiamo che il contratto e-CarCloud contiene polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria).