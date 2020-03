Peugeot 208 eletta a 'Auto dell'anno 2020', battute Tesla Model 3 e Porsche Taycan

Quest'anno il premio "Car of the Year", o in italiano "Auto dell'anno", è stato assegnato in un clima piuttosto particolare. A causa del Coronavirus il Salone dell'automobile di Ginevra è stato annullato, e la cerimonia si è quindi svolta oggi al Palexpo, senza spettatori.

La giuria composta da 58 giornalisti ha però avuto comunque modo di esprimersi, incoronando la Peugeot 208 con il premio di "Auto dell'anno". La piccola francese ha dovuto vedersela con altre sei agguerrite finaliste, ma è riuscita comunque a spuntarla con un buon margine.

Mai come quest'anno le concorrenti sono state così diversificate. Sono stati infatti rappresentati motori elettrici, ibridi, a benzina e anche diesel. All'annuncio della vincitrice Frank Janssen, Presidente della Giuria e giornalista del settore, ha avuto modo di scambiare due parole con Jean-Philippe Imparato, CEO della casa automobilistica francese. La chiacchierata si è svolta in video-conferenza, e Imparato ha potuto quindi reagire alla premiazione in diretta:"Siamo felicissimi che la Peugeot 208 sia stata onorata col premio di 'Auto dell'anno'. E' fantastico venire riconosciuti da una giuria di esperti come la giuria dell'Auto dell'anno."

Ecco a voi i risultati estesi

Peugeot 208. 281 punti Tesla Model 3. 242 punti Porsche Taycan. 222 punti Renault Clio. 211 punti Ford Puma. 209 punti Toyota Corolla. 152 punti BMW Serie 1. 133 punti

Prima di lasciarvi alla galleria di immagini in calce vi rimandiamo al reveal ufficiale delle Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, con tanto di immagini e caratteristiche.