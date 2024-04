Peugeot 208, il concept mai realizzato: ecco la city car in versione cabriolet

L'interesse per i progetti automobilistici che non hanno mai visto la luce ha sempre esercitato un fascino particolare agli appassionati, specialmente quando coinvolgono prototipi a grandezza naturale rimasti segreti dietro le porte chiuse per anni. È il caso di questa Peugeot 208 Cabriolet.

Ne esiste solo una, ed è stata recentemente esposta per la prima volta al Musée De L'Aventure Peugeot di Sochaux, in Francia. Con il nome in codice di "A97" del 2007, questo prototipo è stato realizzato cinque anni prima del lancio della Peugeot 208 hatchback originale nel 2012 (date un'occhiata anche a questo prototipo decisamente più spinto: la Peugeot 907, una supercar da 12 cilindri).

A differenza dei modelli precedenti, come la 206 CC e la 207 CC, che presentavano un tetto rigido retrattile, la versione cabriolet della Peugeot 208 (restyling 2012) avrebbe adottato una configurazione del tetto in tela. Questa scelta avrebbe offerto vantaggi in termini di spazio interno, riduzione dei costi e peso più contenuto. In questo specifico (e ripetiamo) unico prototipo esistente, il tetto in tela, sviluppato dalla società austriaca Magna Steyr, si integrava armoniosamente con gli interni in pelle rossa.

Il progetto A97 fu annullato per motivi legati a una ristrutturazione interna del gruppo PSA, secondo quanto riferito dai media francesi. Questo ha portato alla decisione di investire risorse nella DS3 Cabrio, una vettura di dimensioni simili, che ha debuttato nel 2012 con una soluzione tecnica differente, caratterizzata da pilastri fissi e un tetto in tela più piccolo. La produzione della DS3 Cabrio richiese inoltre un investimento significativamente inferiore rispetto alla Peugeot 208 Cabriolet, rendendola una scelta più vantaggiosa in termini di costo e risorse.

Ad oggi possiamo dire che ne è passato di tempo, l'attuale Peugeot 208 E-Hybrid da 48v rappresenta l'ultima novità di questo modello. Questa è proposta in due versioni di potenza: 74 kW/100 CV (Hybrid 100 e-DCS6) e 100 kW/136 CV (Hybrid 136 e-DCS6), entrambe accoppiate a un innovativo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti che integra un motore elettrico da 21 kW/28 CV. Queste nuove unità di propulsione sostituiscono le precedenti motorizzazioni PureTech 130 EAT8 e PureTech 100 EAT8.

