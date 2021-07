Questa Peugeot 205 nasconde un segreto straordinario

Ad un primo sguardo può sembrare una Peugeot 205 Turbo 16 Stradale con un tocco di personalizzazione. Guardandola più a fondo crescono i dubbi e spiazzano le strane proporzioni: appare evidente che la vettura celi un segreto.

Sotto la carrozzeria squadrata da vera Gruppo B c'è infatti una Porsche Boxster. L'auto è attualmente in vendita a Chapel-en-le-frith, nel Regno Unito. Come ben sappiamo lì è possibile omologare di tutto, tuttavia leggendo l'annuncio non è chiaro se la Porsche-Peugeot possa circolare legalmente su strada.

La base è una Porsche Boxster del 2000, equipaggiata col 2,7 litri e con il cambio manuale a cinque rapporti. Il sei cilindri contrapposti era accreditato ufficialmente di 220 CV di potenza. Probabilmente le modifiche effettuate, come il corpo farfallato della 911 e un nuovo filtro, hanno incrementato la potenza a disposizione. La vettura mantiene quasi intatta la meccanica della Porsche a due posti, accogliendo il "vestito" della Peugeot 205. La vera natura appare evidente guardando gli interni, dove sono collocati cruscotto, volante e tunnel centrale della Boxster. Qualche piccola modifica è stata necessaria affinché tutto si incastrasse alla perfezione con la nuova carrozzeria.

Il veicolo è una delle personalizzazioni più folli mai viste, leggendo l'annuncio non è chiaro perché il proprietario abbia deciso di fare tutto ciò. Se l'obiettivo era quello di creare un veicolo unico e appariscente, anche a causa del giallo acceso, c'è riuscito.

C'è anche chi, partendo da una Peugeot 205 GTI, ha creato un mostro dotato di due motori V6... l'amore verso le auto e la fantasia non hanno confini.