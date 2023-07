Peugeot 205 GTI, la versione moderna della gloriosa hot hatch anni '80

La Peugeot 205 GTI è un'auto immortale, di recente tirata a lucido con un restomood da 200 cavalli. Ma come sarebbe la versione moderna? C'è chi ha provato ad ipotizzarla e il risultato è decisamente interessante.

Insieme alla Fiat Turbo e alla R5 GT, la Peugeot 205 GTI è stata una delle hot hatch più desiderate degli anni '80 e '90, una vettura super sportiva che rubò il cuore di molti giovani, e anche meno, in quel magico ventennio.

A dare vita alla “nuova” Peugeot 205 GTI è stato l'artista tedesco Larson Design, un progetto digitale che prevede una versione inedita della piccola francese con dei fari più sottili e dal design moderno, e in generale una forma più spigolosa e squadrata rispetto al modello classico, sulla falsa riga della vecchia 306, altra storica auto del marchio del Leone.

Nel complesso la nuova Peugeot 205 GTI appare ben riuscita anche perchè sembra rendere onore alla sua antenata, dandogli comunque quel tocco “fresh” che non guasta mai, un po' come fatto da Renault con la nuova 5 elettric.

Ad impreziosire il tutto, rendendo onore all'animo GTI, il paraurti anteriore aggressivo con due prese d'aria verticali ai bordi, e una lunga presa d'aria centrale in basso, quindi le minigonne che si raccordano a dei passaruota appena pronunciati.

Bella anche l'idea di introdurre dei dettagli di colore nero, come ad esempio gli specchietti laterali, i montanti anteriori del cruscotto, oltre al tetto panoramico con tanto di spoiler.



Non sono stati svelati gli interni ne tanto meno le motorizzazioni, ma non è da escludere una versione GTIe con il propulsore elettrico che Peugeot monta sulla 2008 e la nuova 208, dotato di una batteria da 54 kWh con un'autonomia di circa 400 chilometri e una potenza da 156 cavalli. Quest'ultima potrebbe comunque subire un ulteriore boost verso l'alto arrivando fino a 200 cavalli.