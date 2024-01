Peugeot 205 GTi, la storia della versione Talbot Sport che richiedeva l'omologazione

Negli anni '80 le vetture che spopolavano fra i giovani erano la Fiat Turbo, la Peugeot 205 GTI e la Renault 5, auto che facevano del turbo la loro anima, e che hanno regalato tante gioie e tanto divertimento ai loro possessori.

Forse non tutti sanno però che in commercio esisteva una versione ancora più potente della Peugeot 205 GTi di serie, precisamente quella a firma Talbot Sport. Fu un modello che era così potente per l'epoca che chi lo acquistava doveva omologarlo da se in quanto di fatto era “illegale”.

Giusto per inquadrare meglio il periodo di cui vi stiamo parlando, i SUV, che oggi rappresentano più della metà delle vendite in Italia, non erano neanche lontanamente ipotizzabili 40 anni fa, e sulle strade italiane ed europee si vedevano Golf GTI, Ford Fiesta XR2, Opel Kadett GSI nonché le tre menzionate in apertura, a cominciare dalla mitica 205 GTi.

La versione base aveva 105 cavalli per un motore da 1,6 litri, una potenza interessante ma comunque inferiore rispetto alla Golf o alla R5, di conseguenza a Sochaux si misero d'impegno per dare vita ad un propulsore più performante, e la soluzione giunse dalla divisione Talbot Sport che progettò un kit di potenziamento chiamato PTS 125 e che permetteva appunto di arrivare a 125 cavalli, quindi 20 in più rispetto a quella di serie.

Il problema era che per montare tale kit bisognava ri-omologare di fatto la vettura, in quanto risultava appunto oltre la legge per via della sua potenza superiore rispetto a quella dichiarata, un po' come del resto dovrebbe avvenire per chiunque decida di modificare la propria auto e rimanere nei limiti della legge.

Per far erogare al motore 125 cavalli gli ingegneri apportarono alcune modifiche al propulsore come una testata e un albero a camme con valvole più grandi, che permisero di aumentare il rapporto di compressione, oltre all'ottimizzazione dei passaggi di aspirazione e scarico.

Grazie ai suoi 125 cavalli a 6.900 giri al minuto e 140 Nm di coppia da 4.800 giri, la 205 PTS 125 era in grado di raggiungere la velocità massima di 205 km/h e di toccare i 100 km in 8,5 secondi. Non è ben chiaro quante Peugeot di questo tipo vennero vendute ma si parla di almeno 18mila kit in totale, un numero senza dubbio interessante.