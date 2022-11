La Peugeot 205 GTI rinasce con 200 CV grazie alla restomod di Tolman Engineering

La Peugeot 205 GTI è diventata un modello iconico dell’automobilismo, e di fatto è una di quelle “piccole pesti” di fine anni ’80 che oggi stanno vivendo una vera e propria nuova vita grazie ad un nuovo interesse verso di esse da parte del pubblico, e Tolman Engineering ha trasformato la 205 GTI in una restomod ancor più speciale.

Il fenomeno delle restomod è ormai all’ordine del giorno, ma di solito interessa supercar o comunque sportive dalle dimensioni più grandi di una piccola hatchback a cavallo tra gli anni ottanta e novanta: Tolman è andata controcorrente e ha creato una special partendo dalla 205 GTI col motore 4 cilindri da 1.9 litri e 128 CV che face il suo debutto nel 1986, come evoluzione del propulsore 1.6 da 104 CV.

Grazie ad alcuni ritocchi al cuore della vettura la potenza è salita a 200 CV, che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h un 6,5 secondi. La potenza è inviata alle ruote anteriori tramite un nuovo cambio rivisitato per garantire innesti fulminei, e per i più esigenti si può montare anche un differenziale Quaife per migliorare la trazione all’uscita dalle curve.

Le sospensioni sono griffate Bilstein, e agli ammortizzatori si uniscono barre antirollio realizzate ad hoc e bracci inferiori regolabili. Inoltre non poteva mancare un impianto frenante maggiorato con pinze AP Racing e tubi in treccia metallica. In termini estetici la vettura resta fedele all’originale, ad eccezione delle luci, ora a LED, mentre all’interno c’è un po’ più di tecnologia grazie ad una strumentazione digitale e ad un nuovo sistema d’infotainment touch con bluetooth.

Tolman Engineering ci tiene a precisare che ogni 205 GTI che arriva tra le sue mani viene completamente smontata fino “al midollo”, per poi ricevere un attento lavoro di restauro e manutenzione, con tanto di trattamento anti-corrosione, e protezione ceramica. La costruzione di una vettura richiede circa 700 ore di lavoro, e per questo il prezzo non è certo da utilitaria: per portarsi a casa una 205 GTI restomod sono necessari circa 63.200 euro.

