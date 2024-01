La Peugeot 205 di Foucart è l'auto più folle di sempre: vettura rally con un suono da F1

Ci sono tante auto folli al mondo, ma la Peugeot 205 di Vincent Foucart forse le supera tutte. Immaginatevi di vedere arrivare la mitica sportiva francese, ma con il suono di una Formula 1 di inizio 2000 e fuoco e fiamme in continuazione dagli scarichi.

Ecco, questa è la pazza creatura del pilota francese che è un vero e proprio ibrido con un motore di un'auto da LeMans, carrozzeria di una Gruppo B e le sospensioni Baja Buggy. A farla “cantare” così il motore rotativo wankel, che Mazda starebbe pensando di introdurre su una nuova auto sportiva. Il propulsore ha un'aspirazione naturale, mentre il cambio è sequenziale a 6 marce, con trazione integrale.

Esteticamente la folle vettura di Foucart non poteva di certo apparire come un'auto qualunque, e lo stesso pilota francese ha ben pensato di utilizzare la carrozzeria di un'altra vettura leggendaria, leggasi la Peugeot 205 T16 che corse il mondiale negli anni '80 e fra le auto più iconiche della storia dei rally.

Di fatto l'auto di Foucart non è una normale vettura da rally, visto che i percorsi sterrati su cui gareggia diventano un circuito di Formula 1 sentendo il suo incredibile rumore. Tra l'altro può affrontare qualsiasi tipo di terreno grazie alla sue sospensioni in stile Buggy, cosa che invece un'altra vettura da rally normale non potrebbe fare.

A completare il tutto, le continue fiamme che avvolgono la stessa Peugeot, che la fanno sembrare un drago scatenato pronto a bruciare qualsiasi cosa trovi sul suo cammino.

Nel corso della sua carriera Foucart ha più volte modificato il motore della sua Peugeot 205, ad esempio inserendo un propulsore di una BMW V12, ma anche 3 rotori 20 B da 2,0 litri di una buggy da offroad: la sua vettura è un vero e proprio mostro sputa fuoco dello sterrato, se la vedete arrivare meglio scappare. Qui sotto un video con protagonista la bestia di Foucart, vi consigliamo di alzare il volume.