Questa Peugeot 205 ha due motori V6 ed è in vendita a meno di 10.000 euro

Avete sempre sognato di possedere una selvaggia Peugeot 205 GTI? Potrebbe essere arrivato il giorno che aspettavate da tutta una vita. Martin Thompson ha infatti messo in vendita il suo modello, a dir poco fuori categoria.

Parliamo di una rara 205 GTI custom con doppio motore V6 e kit da pista, con tanto di largo alettone posteriore estremamente nostalgico. Nei fatti, così come racconta lo stesso Thompson (che ha tutte le modifiche dell'auto documentate), ha una configurazione 6.0 litri V12, del resto la vettura monta due V6, uno frontalmente, uno posteriormente.

I due motori sono collegati in modo diretto e utilizzano lo stesso cambio; il sistema può far funzionare entrambi i motori oppure uno solo alla volta, è dunque anche possibile cambiare la trazione, un po' come Tesla fa digitalmente con il suo nuovo Track Mode V2.

Insieme, i due motori erogano una potenza di 478 CV e 623 Nm di coppia - siamo dunque parecchio distanti dalla 205 GTI originale, che Peugeot faceva uscire dalla fabbrica con circa 130 CV sotto al cofano. Il progetto, iniziato nel 2005, è costato a Thompson meno di 13.000 dollari e ora è in vendita per meno di 10.000 dollari, ovvero circa 9.000 euro, potrebbe essere l'occasione della vita per avere una 205 GTI di questo tipo - e dopo aver sentito il suono potreste innamorarvene, basta saltare al minuto 5 del video in pagina.