Peugeot 2008: le richieste elevatissime hanno sorpreso PSA

Chi, alcuni anni fa, pensava che i crossover compatti avrebbero avuto vita breve si sbagliava di grosso, e una ulteriore riprova è rappresentata dalla elevatissima domanda per la Peugeot 2008 la quale, insieme ad altri modelli, si è fatta beffe dei lockdown per la pandemia di coronavirus mantenendo in crescita il trend.

Nello specifico, il crossover francese di seconda generazione, costruito presso lo stabilimento spagnolo PSA situato a Vigo, sul territorio europeo va alla grande in ogni sua variante. Dati quindi i recenti sviluppi, PSA ha deciso di ampliare a quattro i turni lavorativi su entrambe le linee produttive esistenti: è la prima volta nella storia della fabbrica, e a riportarlo è Autonews Europe.

In pratica sarà necessario il lavoro di ulteriori 600 dipendenti, i quali si uniranno ai precedenti 6.900 per mettere in atto una fase di assemblaggio quasi ininterrotta per tutto l'anno. L'impianto di Vigo è stato inaugurato nel 1958, e adesso riesce a sfornare circa 420.000 veicoli all'anno, ma dal nuovo ordine la produzione durante il fine settimana aumenterà a 2.400 unità, e metà di esse saranno Peugeot 2008. Insomma, il piccolo crossover ha dimostrato di piacere ai consumatori grazie ai 19.773 esemplari distribuiti alle concessionarie soltanto a luglio, mentre la best seller del Gruppo PSA, la Peugeot 208, guida la classifica interna per poche centinaia di vetture.

Per chi non lo sapesse, la seconda generazione di Peugeot 2008 si vanta di motorizzazioni benzina, diesel e anche di una completamente elettrica di recente sviluppo. Quest'ultima, la e-2008, è mossa da un propulsore capace di 138 cavalli e da un pacco batterie da 50 kWh. Numeri non impressionanti se comparati a quelli dei modelli di altri brand, ma sicuramente ottimi per la guida cittadina.

Nel frattempo è stato presentato anche il nuovo Peugeot 3008 2021, che diventa anche Plug-In Hybrid 4WD. Infine alcuni mesi fa sono stati aperti gli ordini per la Peugeot 308 2020, ecco i prezzi e le novità sull'aggiornamento.