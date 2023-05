Peugeot 2008 si aggiorna: grinta, tecnologia e più autonomia per l'elettrica

Peugeot ha appena aggiornato uno dei suoi grandi best seller: scopriamo tutte le novità del nuovo Peugeot 2008, il SUV compatto e grintoso che ora vanta un design rinnovato e un'autonomia maggiorata per la versione 100% elettrica.

Guardando al segmento B è uno dei SUV più venduti da oltre tre anni ormai, con quasi 700.000 unità prodotte dalla fine del 2019: Peugeot 2008 è dunque un modello chiave per il marchio del Leone che in questo 2023 si caratterizza per via di una nuova firma luminosa e di un frontale rinnovato. Il piccolo SUV infatti (4,30 metri di lunghezza, 1,98 metri di larghezza compresi gli specchietti e 1,55 metri di altezza con 434 litri di bagagliaio) riprende la firma luminosa della nuova Peugeot 508 appena svelata, inoltre sulla versione GT l'effetto dei tre artigli viene esteso all'illuminazione dei proiettori Full LED.

Sul frontale debutta poi il nuovo scudetto Peugeot, con un muso più largo che conferisce all'auto un aspetto più aggressivo. Anche fra i colori abbiamo delle novità, con gli inediti Grigio Selenium e Bianco Okenite. Peugeot ha rinnovato anche il design dei cerchi, disponibili da 16, 17 e 18 pollici.

All'interno si fa notare l'ormai famoso Peugeot i-Cockpit digitale con tanto di display centrale da 10 pollici di serie e sistema di infotainment Peugeot i-Connect. L'abitacolo presenta un'illuminazione ambientale personalizzabile in 8 colori differenti, inoltre la leva del cambio manuale - per le versioni che lo prevedono - è stata aggiornata con un nuovo pomello e un'impugnatura migliorata. Nuovo 2008 si può anche configurare con Grip Control che aumenta la trazione su sabbia, fango e neve.

Arriviamo così a parlare di motorizzazioni: sempre più interessante la e-2008, versione elettrica che ora promette fino a 406 km di autonomia WLTP. Il motore è lo stesso visto sulle nuove e-208 ed e-308 (ufficiale la nuova 308 elettrica) ed eroga 156 CV/115 kW con 54 kWh di batteria, un bel salto dunque rispetto ai precedenti 136 CV e 50 kWh di energia. Guardando alla potenza di ricarica, nuovo 2008 ha di serie un caricatore AC da 7,4 kW, si possono però configurare gli 11 kW. In DC si può invece arrivare a 100 kW.

Il resto dell'offerta prevede un motore turbo benzina a 3 cilindri da 1.2 litri PureTech 100 da 100 CV, un motore turbo benzina a 3 cilindri da 1.2 litri PureTech 130 da 130 CV e un motore turbo diesel 4 cilindri da 1.5 litri BlueHDi 130 EAT8 da 130 CV. Nel 2024 arriverà poi una nuova motorizzazione Mild Hybrid a 48 V da 136 CV.

Sul fronte tecnologico segnaliamo l'arrivo di un caricatore a induzione per lo smartphone a 15 W (rispetto ai precedenti 5 W), tre prese USB-C di serie, Apple CarPlay e Android Auto wireless. Le telecamere di parcheggio assistito diventano ad alta definizione, inoltre è possibile configurare una visione a 360 gradi, numerosi poi i sistemi di assistenza alla guida, dal Cruise Control Adattivo al Drive Attention Alert che avvisa il conducente in caso di distrazione.

Nuovo Peugeot 2008 si potrà acquistare comodamente online dal proprio smartphone, tablet o PC negli allestimenti Active, Allure e GT.