La Peugeot 108 diventa elettrica con la piattaforma della Fiat 500e?

Mettendo per un attimo da parte Tesla e tutte le case cinesi che producono EV solo per l'Asia, in Europa la maggior parte dei produttori ha almeno un modello 100% elettrico da offrire al suo pubblico. Peugeot potrebbe presto allargare la sua gamma con la nuova 108.

Per il marchio del leone è stato un grande 2019 e neppure il 2020 è iniziato col piede sbagliato, anzi. La Peugeot 208 è stata nominata Auto dell'Anno, una vettura che vanta anche un'ottima versione EV. Sempre a proposito di elettricità, presto vedremo la nuova 108 elettrica, che potrebbe utilizzare la medesima piattaforma della Nuova Fiat 500e, presentata appena qualche giorno fa.

La notizia arriva da Auto Express, che intervistando Jean-Philippe Imparato (Vice Presidente Esecutivo di Peugeot) è riuscito strappargli un'importante indiscrezione: "Qualche settimana fa abbiamo deciso di mantenere la 108 nella nostra line-up. Questo perché è un modello importante per noi e negli anni ha avuto un notevole successo - nel solo Regno Unito vendiamo 6.000 auto all'anno. Pensando a una nuova generazione, non vedo altre soluzioni se non un'elettrica al 100%".

L'unica incognita riguarda per l'appunto la piattaforma, con quella usata dalla 500e che potrebbe finire nella Peugeot 108 e nella Citroen C1 quando la fusione fra PSA e FCA sarà completa.