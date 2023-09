Peugeot 1008, sarà così la gemella francese di Fiat 600 e Jeep Avenger?

Dopo la Fiat 600, di recente svelata nella versione ibrida, e la Jeep Avenger, Stellantis potrebbe mettere in commercio un nuovo B-SUV realizzato direttamente sulla stessa piattaforma.

Il riferimento è alla Peugeot 1008, SUV compatto che dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato fra circa un anno, a cavallo fra il 2024 e il 2025, e di cui si chiacchiera da diverso tempo. Sarebbe l'entry level degli Sport Utility Vehicle di casa Peugeot, essendo al di sotto della 2008 e della 3008, quest'ultima, SUV dai grandi numeri che si è rivoluzionato negli scorsi giorni.

A livello estetico e di meccanica nessuno sa dire con certezza come sarà la 1008 ma l'artista del web Kdesign ha deciso di dare vita ad una propria versione dello stesso piccolo SUV francese, tenendo conto delle indiscrezioni circolanti negli ultimi tempi.

Si sa con certezza che sarà costruito sulla piattaforma CMP che è la stessa da cui nascono le sopracitate Fiat 600e e hybrid, nonché la Jeep Avenger, prodotte entrambe presso lo stabilimento di Tychy, in Polonia.

Di conseguenza la 1008 dovrebbe avere delle dimensioni molto simili alle cugine, quindi una lunghezza di circa 4 metri, ed essere essenzialmente un'auto comoda sia per l'uso in città quanto per i lunghi viaggi, anche per una famiglia.

A livello motoristico, invece, è ipotizzabile, sempre tenendo in considerazione Fiat e Jeep, un modello ibrido e uno completamente elettrico, molto probabilmente un benzina 1.2 PureTech da 100 cavalli, e un'elettrica con una batteria in grado di garantire un'autonomia di 400 km con una sola ricarica.

Nel render realizzato da Kleber Silva è netto il rimando a 600 e Avenger, a cominciare da dimensioni e forme, e nel contempo si nota anche lo stile delle ultime Peugeot, con una vistosa griglia sul muso, e delle luci a led molto "graffianti" a ricordare il leone di Peugeot e a completare il frontale.

Bella anche la scritta 1008 sul cofano, subito sopra il logo dell'azienda. Sul retro spiccano invece le luci led raccordate da una barra di colore scuro, a creare un'ottima continuità, per una visione complessiva che appare davvero ben fatta.