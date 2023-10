Petrolio più caro per la crisi in Israele, ora che benzina e diesel stavano scendendo

Per gli automobilisti (italiani e non) non c’è davvero tregua per quanto riguarda i prezzi dei carburanti. Dopo un’estate infernale con i pezzi attorno ai 2 euro al litro, ora che tutto stava pian piano scendendo è arrivata come una scure la crisi israeliana.

I prezzi alla pompa di benzina e gasolio erano infatti in discesa nelle ultime settimane, gli attacchi avvenuti in Israele però hanno subito generato un terremoto sui mercati internazionali. Ovviamente sotto i riflettori c’è una nuova crisi umanitaria, noi però su queste pagine guardiamo al mercato automotive e dobbiamo dunque segnalare un rialzo delle quotazioni del Brent (un tipo di petrolio usato per la raffinazione di gasolio e benzina): venerdì il calo si è fermato a 85 dollari, nella prima mattinata di oggi 9 ottobre 2023 era già a 87 dollari.

Ci si aspettano purtroppo ulteriori rialzi, per il momento però i prezzi alla pompa non stanno subendo rincari. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, i prezzi IP sono inferiori (rispetto ai prezzi consigliati) di 3 centesimi al litro per la benzina, di 2 centesimi per il gasolio, presso Q8 abbiamo 2 centesimi in meno sulla benzina, 4 cent in meno sul gasolio. In media l’Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registra una media di 1,948 euro al litro per la benzina self, 1,917 euro al litro per il diesel self. Il GPL viene servito a 0,718 euro al litro, infine il Metano costa 1,396 euro al kg. Vedremo cosa succederà nel corso di questa settimana, nel frattempo ricordiamo che in Italia un pieno costa già 11 euro in più della media europea...