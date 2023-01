Peter Windsor: 'Errore di Binotto in Ferrari? Puntava più su Sainz che Leclerc'

L'ex manager Williams Peter Windsor, ha svelato quale sia stato, a suo modo di vedere, il principale problema che si è verificato in Ferrari durante la gestione Mattia Binotto. Secondo l'inglese, l'ex Team Principal della Rossa avrebbe puntato su Sainz e non su Leclerc.

“Il rapporto tra Leclerc e Sainz era squilibrato, perché Binotto puntava più su Carlos. Gli piaceva il suo modo di fare e lo ascoltava molto“, le parole di Peter Windsor rilasciate durante una diretta su Twitch. “Credo che questo non accadrà più. Vasseur sa che Leclerc è un pilota serio. Sa che avrà un vantaggio su Sainz nei momenti cruciali delle qualifiche o in condizioni variabili e mutevoli durante la gara. Parlo di carico di carburante, consumo gomme e qualsiasi altra cosa. Perché Charles ha sempre il guizzo di uno che ha classe”. Quindi Windsor ha proseguito: “Sainz sarà lì con Leclerc in Q2, quando non c’è pressione, mentre quando la tensione sale o la vettura diventa difficile da guidare allora Leclerc, così come Hamilton e Verstappen tirerà fuori quel qualcosa in più grazie al suo talento”.

Windsor ha poi parlato delle possibili differenze fra Binotto e Vasseur: “Credo che Vasseur sia abbastanza intelligente da sapere che se dovesse vincere il mondiale 2023, molto probabilmente sarà Leclerc a farlo per la Ferrari. Bisogna solo lasciarlo tranquillo e ottenere il massimo da macchina e squadra. Vasseur sarà molto bravo a fare quello che Mattia non ha mai fatto, forse non ci ha nemmeno pensato e Charles lo ha avvertito. I due piloti erano trattati allo stesso modo in termini di preparazione meccanica, ma per quanto riguarda sottigliezze e sfumature, a oggi credo che Leclerc sarà leggermente più favorito del compagno di squadra”.

Ovviamente, come si suol dire in questi casi, è fin troppo facile 'sparare sulla croce rossa' e prendersela interamente con Binotto, ma è anche vero che nelle ultime stagioni, soprattutto nel 2022 quando la Ferrari sembrava potesse essere competitiva, qualcosa è andato sicuramente storto. Vedremo se l'ex manager dell'Alfa Romeo riuscirà a risollevare le sorti di Maranello, nel frattempo è spuntato un curioso accordo fra Ferrari e Binotto: non potrà essere ingaggiato per 12 mesi.

“Credo che sarà un campionato più competitivo – ha concluso Widnsor - con la Ferrari in grado di vincere alcune gare, forse sei, con Sainz che potrebbe essere in grado di vincerne un paio. Sarei sorpreso se ne vincessero di più perché anche la Mercedes ne vincerà diverse, sarà un anno divertente da guardare. Una scommessa potrebbe essere Charles Leclerc campione del mondo, non credo sia così sbagliata, anzi metterei soldi più su di lui rispetto a Hamilton o George Russell, ma al momento Verstappen resta il favorito”. Molti quelli convinti che la Rossa possa tornare competitiva fin da subito, ma sembra pensarla diversamente l'ex ingegnere Red Bull che ha lanciato la sfida: in Panda a Londra se Ferrari vince.