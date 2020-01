Avete un pessimo meccanico? Date un'occhiata alla riparazione di queste sospensioni

In genere i camionisti devono essere molto responsabili alla guida, perché è facile per loro perdere la patente di guida commerciale in caso di infrazioni, mentre è difficile d'altro canto gestire le responsabilità derivanti dall'operare un grosso veicolo.

Ovviamente come in ogni ambito ci sono anche le mele marce, ed è il caso di un conducente di tir che è stato fermato poche settimane fa in Australia: il suo mezzo si trovava in condizioni disarmanti. Il National Heavy Vehicle Regulator australiano ha postato delle immagini (visibili in fondo alla pagina) che testimoniano il tutto e, nonostante poteste non intendervi di meccanica dei camion, noterete anche voi l'incredibile degrado delle componenti.

Ad esempio è totalmente collassato un giunto a sfera, elemento essenziale per il sistema sterzante. Basterebbe un minimo sussulto per farlo uscire dall'alloggio e provocare la perdita di controllo del veicolo. Le condizioni delle sospensioni sono altrettanto allarmanti, poiché le molle a balestra non dovrebbero affatto ciondolare come fanno nella foto, che mostra la quantità di polvere e ruggine che affligge i pezzi.

Per fortuna non tutti i tir circolano in stati manutentivi così orribili, almeno nei Paesi del primo mondo. Le aziende più virtuose pretendono e si accollano standard di manutenzione molto più alti di questi, che sono presumibilmente dovuti a riparazioni private. E' molto probabile comunque che anche voi, senza saperlo, vi siate trovati al fianco di un mezzo così pericoloso, il quale rappresenta di certo una minaccia per la sicurezza delle strade.



Un pericolo per l'incolumità altrui anche uno youtuber americano, che non ha esitato a utilizzare una discesa di Los Angeles contromano e a velocità elevata: adesso è nei guai. Avventata anche la manovra effettuata poche settimane fa da un automobilista che ha tentato un sorpasso ad alta velocità mentre rimorchiava un'imbarcazione, e il risultato è scontato.