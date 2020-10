Pescatore fortunato tira dal lago una Chevrolet Camaro del 1987

Non molte ore fa un pescatore di Indianapolis, negli Stati Uniti, ha avuto una giornata piuttosto particolare. Durante la sua attività ittica si è imbattuto in una Chevrolet Camaro del 1987, sparita 32 anni fa sul fondo di un lago.

Tutta la documentazione è stata pubblicata su Facebook da parte del Dipartimento di Polizia di Fishers, e comprende tutte le immagini relative al recupero del mezzo. La vettura fu data per scomparsa nel 1988 susseguentemente una sottrazione indebita al legittimo proprietario, ma un pescatore l'ha appena individuata grazie ad un sonar presso la cittadina di Fishers, consentendo a chi di dovere le manovre di recupero. In realtà non si trovava esattamente sul fondo del lago, bensì piuttosto vicino alla riva, ma posizionata sottosopra e ricoperta di fango.

A causa della natura corrosiva dell'acqua e dei minerali disciolti al suo interno, la Camaro giace in condizioni a dir poco pessime, e probabilmente bisognerà demolirla. Difatti è praticamente impossibile discernere qualunque dettaglio, ma nonostante tutto le forze dell'ordine hanno capito si trattasse dell'esemplare rubato l'8 luglio del 1988. Per sua sfortuna l'originale proprietario non è più tra noi, e quindi non potrà avere la soddisfazione del ritrovamento.

In ogni caso è davvero strano che in oltre 32 anni, oltretutto in una zona abitata, nessuno reperito il veicolo. Evidentemente le macchine abbandonate in fondo a uno specchio d'acqua sono più comuni di quanto si possa credere.



