Pesanti multe sulle auto più rumorose: a New York è legge

Da oggi in poi i fanatici newyorkesi dello scarico libero dovranno stare molto attenti a eventuali sanzioni possibilmente salatissime. La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha infatti fatto passare una nuova normativa con il quale punire i proprietari di autovetture troppo rumorose con multe fino a 1.000 dollari.

La legge fa parte di un provvedimento più ampio che risponde al nome di SLEEP bill, che sta per "Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution", ovvero "stop agli scarichi rumorosi ed eccessivamente inquinanti". In passato gli scarichi aftermarket erano già regolamentati, ma adesso l'entità delle penali sono passate da 150 a 1.000 dollari, e con ogni probabilità l'obbiettivo è indicato dall'acronimo dell'intervento stesso: i cittadini sono stanchi di esser svegliati di soprassalto da veicoli sferraglianti nel cuore della notte.



Del resto questa problematica è andata esacerbandosi con l'arrivo della pandemia di COVID-19. I lockdown hanno svuotato le strade e concesso agli organizzatori di gare di accelerazione clandestine di avere un involontario via libera, che hanno contribuito ad un folle incremento degli incidenti per chilometro nella città di New York (i numeri sulla mortalità stradale negli Stati Uniti inerenti il 2020 sono disastrosi).



Adesso la metropoli sulla East Coast ha tutta l'intenzione di rimuovere dalla circolazione i veicoli con motore a combustione interna. New York bandirà diesel e benzina dal 2035, e non si tornerà più indietro.